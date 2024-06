Yurem confiesa que lo abuchearon en su show de stand up: 'me bajaron, estuvo rudo'

Mucha gente se pregunta las razones por las cuáles Yurem es famoso y lo quieren meter a diversos proyectos, muchos sin resultados, pues desde hace tiempo ya no actúa y en la música fracasó como solista. Actualmente es conocido por estar en “Me caigo de risa”, pero muy pocos sabían que también incursionó un tiempo en el stand up… donde no tuvo buenos resultados.

Así lo afirmó el mismísimo Yurem en una entrevista que dio a Exa Radio, frecuencia a la que contó que sus primeras presentaciones de stand up fueron tan desastrosas que incluso la gente lo bajó del escenario a puros gritos y abucheos.

"Estuve haciendo stand up, fíjate que en los primeros me fue re mal, ya en los últimos me fue mejor, pero sí es una chambota eso de estar escribiendo los chistes", inició el famoso en sus declaraciones.

Yurem reconoció que en sus inicios en el stand up era tan malo que incluso los fans lo hicieron dejar el escenario a con puros abucheos y mensajes de decepción: “Una vez me abucheado bien gacho, hasta me chiflaron, me bajaron, estuvo rudo”.

Con el tiempo, Yurem fue mejorando en el stand up y con el paso del tiempo fue ofreciendo una mejor rutina, especialmente aquella que estuvo basada en que su novia lo había dejado.

“Esa no me acuerdo, pero hubo una que íbamos a hacer de un reto y la iba a hacer de mi novia y me terminó una semana antes entonces le digo a Mau y se ataca de risa y me dice 'eso está más chistoso todavía'”, señaló el famoso.

Finalmente, Yurem confesó que vivió un tiempo en las instalaciones de Televisa, hasta que Mariana Echeverria lo alojó en su casa

“Me fui a vivir a una camioneta y me fui a meter a Televisa... Eso no lo sabe nadie. Me levantaba y ahí hay todo: baño, comedor, gimnasio. Me levantaba, me bañaba, hacía mis programas de Me caigo de risa, luego me iba al comedor y al gimnasio del CEA, ya nada más en la noche me iba otra vez a la camioneta", narró Yurem.