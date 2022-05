Yurem revela la dura razón por la que abandonó la música: "Me estafó un mánager"

Yurem es conocido por su participación en “Me caigo de risa” y antes de ello la gente lo conocía por salir en el reality “Buscando a Timbiriche: La nueva banda”. No obstante, poca gente sabe que tuvo una muy fugaz e imprescindible carrera musical.

En entrevista con el programa “Pinky Promise”, Yurem reveló los motivos por los cuales abandonó su carrera musical, los cuales son fueron nada bonitos.

“Me da pavor, me da mucho miedo, ando bien traumado, la neta”, dijo Yurem al ser cuestionado respecto a si volverá a cantar.

“Hice un reality (“Buscando a Timbiriche”) donde me fue muy mal, a los 15 años me estaba cambiando la voz y cantaba del nabo, entonces me dijeron tanto que cantaba feo que sí me la creí”, señaló.

Yurem agregó que tomó clases de canto y, aunque mejoró, fue víctima de un delincuente: “me estafó un mánager, me fue fatal y quedé ciscado con la cantada”.

Finalmente, reconoció que, aunque no sabe si volverá a cantar, “ahorita tengo rolas guardadas que no he sacado”.