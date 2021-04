Yuri: “Mi mamá era controladora”, la cantante habla de los excesos de su madre

Yuri, cantante mexicana, abrió su corazón y habló de la difícil relación que tuvo con su mamá, a quien recordó como una persona controladora, quien hasta los 20 años administró su dinero y dormía con ella.

“Mi mamá era controladora. Antes de que me casara con Fernando (su primer esposo), a los 20 años me administraba todo mi dinero”, compartió Yuri, en entrevista con Yordi Rosado.

Yuri contó que desde los 11 años su madre la sacó de la escuela con el fin de convertirla en una artista. Era tan estricta de una manera similar a Luisito Rey, padre de Luis Miguel.

Cuando comenzaba su carrera, la cantante dijo que su madre la trajo a la Ciudad de México y durante nueve meses sólo comían una vez al día e incluso durante un show con Chabelo, Yuri se desmayó porque padecía anemia.

“Comía una vez al día, una vez me desmayé con Chabelo, tenía tercer grado de anemia. Fue fuerte… yo lloraba mucho, le decía ‘mamita regresémonos ya, extraño a mis hermanos’, y mi mamá decía que no”, expresó Yuri, cantante de “Maldita primavera”.

La intérprete contó que no tenía ni un momento para estar a solas debido a la sobreprotección de su madre.

YURI CUENTA CÓMO SE ESCAPÓ DE SU CASA

Yuri compartió que fue a los 20 años cuando decidió escaparse de su casa para ser independiente y casarse con Fernando.

“Me escapé en una entrega de Premios TV y Novelas, mi mamá se volvió loca. Ese día Luis Miguel me vio y me dijo ‘¿qué te pasa?’ ‘Me voy de mi casa’, le respondí”, dijo.

Señaló que este es uno de los aspectos que abordará en su biopic y ha sido muy complicado rememorarlo.

Yuri confesó que fue la decisión más difícil y cayó en una depresión muy grande; sin embargo, con el paso de los años se reconcilió con su madre y entendió por qué la cuidó tanto.

Expresó que la muerte de su madre fue lo más fuerte que ha pasado y que aún la extraña mucho.

AG