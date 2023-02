Yuridia afirma que había cámaras escondidas en las regaderas de "La Academia"

Yuridia tuvo una brutal victoria sobre Pati Chapoy y “Ventaneando”, y la famosa no ha terminado de destapar la cloaca que significó para ella haber estado en “La Academa”, programa que, de acuerdo con ella, tenía cámaras ocultas en las regaderas de las mujeres.

Yuridia realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram, en la cual los fans le pidieron que ignore los chismes que le inventa Pati Chapoy.

"No es que les dé importancia. A parte, sí es un tema del cual se tiene que hablar, ya a estas alturas sí les tocaba. Quiero que sepan que llevo 17 años cantando y jamás me pasó por la mente darles réplica, jamás quise hablar del tema y no estaba en mis planes hablar de esto", dijo la famosa.

Yuridia dijo que decidió hablar sobre el tema porque la Chapoy pronunció puras mentiras respecto al “veto” de “Ventaneando”.

"El error fue que quiso hablar por mí, cuando ella sabe perfecto que el motivo que ella dio, no era el verdadero. El motivo es que son una empresa violenta y se aprovechan de la gente. Yo puedo contar lo que viví, que no he contado ni la mitad, me faltan un chorro de historias por contar", señaló Yuridia.

Tras ello, la cantante reveló que ella y sus compañeros de “La Academia” descubrieron que había cámaras escondidas en las regaderas de las mujeres, dejando claro que dicha televisora es monstruosa y abusiva.

"Les contaré la historia de cómo nos hicieron firmar el contrato de Azteca. O les contaré la historia de cuando Jolette, Mario y yo descubrimos que había cámaras escondidas en las regaderas del baño de mujeres en 'La Academia'", dijo.

"Hay muchas historias… Si algo me pasa, ya saben quién fue", advirtió Yuridia.