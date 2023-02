Daniel Bisogno vuelve a ser gordofóbico y Pati Chapoy se lo aplaude: "¡me dicen gordo y me mato!"

A Daniel Bisogno y a Payti Chapoy les vale que los han humillado por la polémica que se genero por criticar y hostigar a Yuridia, pues el conductor volvió a ser gordofóbico en “Ventaneando” y su jefa se lo aplaudió toda contenta.

Y es que en “Ventaneando” Daniel Bisogno se puso a hablar nuevamente sobre los cuerpos ajenos, lo cual hizo a la menor provocación y sin motivo.

Para Daniel Bisogno, Pedro Sola y el resto de los árboles 3 que conforman Ventaneando está bien llamar "Gorda" y acosar a Yuridia, pero no le digas puto a Daniel Bisogno porque se emputa. pic.twitter.com/6RQ6u9OawE — Don Sincero (@Patan_Principe) February 9, 2023

Fue entonces cuando el odiado conductor dijo: “a mí si me dicen gordo, me mato”.

“Yo se los digo, yo traigo ahí mi punzocortante... Me voy a levantar un acta contra mí mismo por decirme gordo, punto final”, agregó Bisogno, creyendo que dio gracia.

Como era de esperarse con gente de esa calaña, el resto de los conductores se burlaron de sus palabras y, por si fuera poco, Pati Chapoy, celebró sus palabras haciendo otro chiste.

🚩VENTANEANDO no para POLÉMICA, sin miedo a PERDER PATROCINADORES como @CocaColaMx 🧐



"A mí sí me dicen gordo me mato"

DANIEL BISOGNO #VENTANEANDO

16 FEBRERO 2023 ❌



Pese a disculpas de Pati Chapoy @ChapoyPati el LUNES‼️#DanielBisogno @CONAVIM_MX @SEGOB_mx @IyariGonz #CocaCola pic.twitter.com/rl44x7pN8U — La Tía Sandra (@LaTiaSandra_) February 17, 2023

“Lo bueno es que no estás embarazado”, dijo Chapoy, en referencia al embarazo de Yuridia, artista con la que tuvo que salir a disculparse por hostigarla.

“No aprenden”, “dejen en paz a Yuridia, claramente siguen jodiendo”, “muy agresivo el señor Bisoño, les dolió el que Chapoy se haya tenido que disculpar públicamente”, “Bisogno: me mato si me dicen gordo. Chapoy: y eso que no estas embarazado. Bisogno: ¿y tú qué sabes? Choco: va a tener perritos. No aprenden”, criticaron los fans.