Yuya comparte revelador VIDEO de su bebé Mar y causa furor en redes

Desde que anunció que estaba embrazada, Yuya causó furor entre sus fans, quienes están ansiosos de ver a la influencer en su nueva faceta de madre. Por ello sus seguidores enloquecieron cuando compartió un revelador video de su bebé Mar.

Yuya compartió el video de su bebé Mar días después de que se reveló que su cuñada Paola Poulain había contactado a una persona para venderle fotos de la hija de la famosa, así como otra información de la influencer.

“Te puedo ayudar mandándote fotos de Mar para que las publiques, sólo no digas nada, podemos ser equipo. Info más privada te la puedo vender si quieres y aunque me delates, hay información que no sólo tengo, sino también las ridículas fans”, fue el mensaje de Paola Poulain haciendo “negocio” que se viralizó.

Pese a las malas vibras de su cuñada, parece ser que Yuya está disfrutando de la maternidad, motivo por el cual compartió un pedacito de su alegría con sus fans, al subir a sus historias de Instagram un video muy revelador de Mar.

En el video, que ha sido retomada por diversas cuentas de fans de Yuya, se puede ver cómo Yuya muestra al mundo el pie de su bebé Mar, quien pronto cumplirá un mes de nacido.

“Acabo de encontrar un piecititio, ¿de quién es ese pie tan chiquito?”, dice Yuya mientras hace la toma de la extremidad de su bebé.

