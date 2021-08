¿Yuya tiene COVID? La youtuber embarazada habla de su estado de salud

Yuya encendió las alarmas entre sus fans, pues la youtuber embarazada y que pronto dará a luz a su bebé, reveló que tenía una enfermedad respiratoria, la cual pensó que era COVID.

Así lo compartió Yuya a través de las historias de su Instagram, red social en la que anteriormente dio a conocer cuánto tiempo lleva embarazada y la fecha en que su bebé Mar nacerá.

“Todavía faltan como dos meses, dos meses y medio para que Mar salga. “Cada que digo: ‘voy a ser mamá’, como que es demasiado para mi corazón, es que no puedo creerlo”, confesó la semana pasada.

¿De qué está enferma Yuya?

Yuya aseguró que es una persona que suele enfermarse poco, por lo que se alarmó cuando le dio una enfermedad respiratoria que sí le pegó duro.

“Me dio gripa, no suelo enfermarme mucho. Ni tos, ni esas cosas, pero esta vez me pegó y claro que me espanté”, dijo Yuya.

“Y aunque trato de no ser una persona que se sugestiona mucho y se malviaja, pues sí me espanté, pero finalmente todo bien, una gripona, pero todo bien”, agregó.