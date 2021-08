Hermana de Paty Navidad está infectada de COVID y peor que ella, revelan

No sólo Paty Navidad fue hospitalizada tras infectarse de COVID, sino que se reveló que su hermana Yadira también está enferma y peor que la actriz conspiracionista.

Así lo reveló a “Sale el Sol” María Conchita Alonso, emisión a la que hizo hincapié que la hermana de Paty Navidad está peor que la participante de “MasterChef”.

🦠🗣️📢Amigos, por favor, vacúnense, sino quieren acabar como Paty Navidad en lugar que como Pedrito Sola.🙏😔 pic.twitter.com/UR6y6wpmkZ — ṨҞΣĿ (@won2skel) August 10, 2021

“Su hermana, me dice (Paty Navidad), es la que está un poquito peor que ella, tiene síntomas más fuertes pero está bien, pues”, contó María Conchita Alonso.

Paty Navidad sí cree en el COVID, dice

María Conchita Alonso, quien también es conspiracionista respecto a la vacuna antiCOVID, aseguró que tanto ella como Paty Navidad sí creen que existe el coronavirus.

“Ella jamás me ha dicho que no cree en el virus. Es lo mismo que yo, no creemos en mucho de lo que dicen con respecto al virus, creemos que es una ‘plandemia’, no es una pandemia.

*Paty Navidad hospitalizada



El covid: pic.twitter.com/w80s5HU17R — Jonh nadie (@Jonh_LYL) August 10, 2021

Por ello le pidió a la gente respetar las opiniones de Paty Navidad y que no le deseen la muerte por alarmista.

“A la pobre le han dicho que ojalá se muera. Es muy triste que hoy en día la gente no pueda tener su opinión, que estés o no de acuerdo con ella, debes ser respetada”, finalizó.