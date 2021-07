MasterChef Celebrity: Paty Navidad dice que no se vacunará para estar en el reality

Paty Navidad será una de los participantes del esperado reality de cocina “MasterChef Celebrity”; no obstante, la actriz aseguró que no se vacunará contra el COVID para participar, sin importarle las consecuencias de ello.

Paty Navidad se volvió viral durante la pandemia, pues a lo largo de la crisis sanitaria mundial ha compartido teorías conspiratorias repletas de información falsa sobre el virus, al grado de que ya le han bloqueado sus redes sociales en varias ocasiones.

Fue en su Instagram que Paty Navidad publicó una “nota aclaratoria” en la que aseguró que no se ha vacunado contra el COVID y que ni lo hará, pues se trata de un “experimento del que nadie se hace responsable”.

“No me he vacunado ‘la vacuna COVID-19’, ni me vacunaré … Es un derecho, no una obligación, y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quién decide vacunarse”, señaló.

Asimismo, dijo respetar las decisiones y pensamientos de los demás; “y de igual manera hago uso de mi derecho a elegir lo que considero mejor para mí y para mi salud EN GENERAL”, finalizó.

“MasterChef Celebrity” aún no tiene fecha prevista de estreno, pero se espera que salga al aire en otoño.