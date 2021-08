Yuya revela cuándo nace su bebé y confiesa sus dramas de embarazada (VIDEO)

Yuya sorprendió a sus fans hace algunos meses cuando reveló que estaba embarazada del cantante Siddhartha; y ahora la influencer conmocionó a sus seguidores al revelar cuándo nace su bebé, a quien llama Mar.

Fue a través de sus historias de Instagram que Yuya dio a conocer cuándo nacerá su bebé, pues subió una serie de videos en los que además habló acerca de cómo han sido sus dramas de embarazada.

Y es que Yuya señaló que, durante los primeros meses de su embarazo, su pancita no aumentó muchos su tamaño, hasta que de repente se volvió colosal.

“No puedo respirar muy bien, la barriga me está creciendo cada parpadeo que doy. Yo sigo aferrada a la idea de no comprar ropa que después no me quede, porque siento que me va a dar tristeza comprar algo que voy a dejar ahí, entonces estoy aferrada a seguir usando mi ropita de toda la vida.”, dijo Yuya.

Yuya está embarazada Especial

¿Cuándo nace el bebé de Yuya?

Yuya expresó que lleva seis meses de embarazo, por lo que estima que su bebé nacerá dentro de dos meses o dos meses y medio.

“Todavía faltan como dos meses, dos meses y medio para que Mar salga. “Cada que digo: ‘voy a ser mamá’, como que es demasiado para mi corazón, es que no puedo creerlo”, confesó Yuya.

Asimismo, Yuya habló de sus dramas de embarazada y aseguró que sufre cambios emocionales que hacen que llore todo el tiempo.

“Yo lloro, lloro y lloro todo el día, deberían darme un premio porque ando de un dramas”, reconoció.