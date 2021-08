Kimberly Loaiza ¿está embarazada? La influencer habla de su tercer hijo

Kimberly Loaiza dio a luz a su segundo hijo apenas hace cinco meses, pero eso no ha impedido que circulen los rumores de que está embarazada y espera a su tercer bebé con Juan de Dios Pantoja.

Fue a través de su Instagram el espacio donde Kimberly Loaiza habló acerca de los rumores que sus fans difundieron sobre su tercer embarazo; y para sorpresa de muchos, la influencer confirmó los señalamientos, pero no como sus seguidores lo esperaban.

Esto dijo Kimberly Loaiza de su tercer embarazo

Y es que Kimberly Loaiza aseguró que sí esta en sus planes embarazarse por tercera vez de Juan de Dios Pantoja y dar a luz a su tercer hijo con el famoso; pero dejó claro que eso ocurrirá, mínimo, en ocho años.

“Sí me gustaría tener otro hijo, pero más adelante, como en ocho o diez años más, cuando mis hijos estén más grandes, o sea, disfrutarlos ahorita que están pequeños y cuando ellos estén más grandes y entiendan, darles otro hermano”, compartió Kimberly.

No obstante, Kimberly Loaiza sugirió que, si Juan de Dios Pantoja la embaraza antes de ese tiempo, no se molestará:

“Pues, la verdad, cuando Dios quiera; porque la verdad, familia, no se sabe… no se sabe”, Kimberly Loaiza, de 23 años.

Por su fuera poco, Kimberly Loaiza reveló que en sus embarazos anteriores le crecieron los pies:

“Antes de embarazarme podía ponerme zapatos de hasta tres y medio. Mi ginecóloga me dijo que uno de los síntomas del embarazo era que me creciera el pie, que no era común, pero así me pasó. Me creció el pie hasta el número cinco, en mi segundo embarazo hasta el cinco y medio, no puedo creer que me pasaran estas cosas”, reveló Kimberly.