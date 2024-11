En Sinaloa desconfían más de policías locales

Habitantes de los municipios de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán, en Sinaloa, consideran que la institución de seguridad en la que menos confían es en los policías estatales y municipales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) muestra que hasta el tercer trimestre del año, los habitantes de esos tres municipios tenían más confianza en el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional que en las autoridades locales.

Los datos muestran que en el primer trimestre de 2020, 39.5 por ciento de la población de Culiacán confiaba en la Policía Municipal, en comparación con los primeros tres meses de 2024 la confianza creció 52 por ciento, ya que la cifra subió a 60.1 por ciento la población.

De igual forma, la confianza en la Policía Municipal creció en los ciudadanos del municipio de Los Mochis, ya que en el primer trimestre de 2020 solamente 40.8 por ciento confiaba en esta institución y para el mismo periodo, pero de 2024, la cifra aumentó a 46.8 por ciento.

Gráfico

Pese a que la confianza en la Policía Municipal incrementó, aún continúa como una de las dos autoridades de la seguridad con menos confianza, pues la Secretaría de Marina y el Ejército son las instituciones en las que la gente confía más.

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, Miguel Calderón Quevedo, dijo a La Razón que las dudas sobre esta institución se generaron cuando en un operativo se estuvo a punto de detener a un elemento clave del crimen organizado; sin embargo, en lugar de ayudar a la captura, la policía municipal habría participado para su fuga.

El servidor agregó que en este momento de violencia en Sinaloa es ideal hacer una depuración de los malos elementos para que se queden los que realmente tienen un compromiso con la ciudadanía.

“Tiempos de crisis son tiempos de oportunidades y una gran oportunidad es justamente la de la depuración y quedarse solamente con los policías que tienen comprobada su nivel de honestidad”, afirmó Calderón Quevedo.

Además, de acuerdo con la ENSU, 85.5 por ciento de la población de Culiacán, 92.7 por ciento de la gente de Mazatlán y 89.8 de la ciudadanía de Los Mochis manifestó confianza en la Secretaría de Marina.

En contraste, 56.5 por ciento de la población de Culiacán, 47.5 por ciento de la gente de Mazatlán y 47.4 por ciento de la población de Los Mochis manifestó confianza en la Policía Municipal.

El pasado fin de semana, al menos 99 elementos de la Policía Municipal de Culiacán rechazaron someterse a exámenes de control y confianza, por lo que presentaron su renuncia.

El examen de confianza se trata de cinco fases de evaluación en la que los policías son sometidos a evaluaciones médicas, toxicológicas, psicológicas, socioeconómicas y de poligrafía.

Al respecto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ofreció a los policías que no pasen el examen de confianza trabajar en tareas administrativas, para no correr a nadie y sin recortes salariales.

Sobre esta propuesta, Calderón Quevedo consideró que es necesario analizar lo que esto implica, ya que no se puede tener a un elemento que no pasó el examen en tareas como monitoreando una cámara de C4, porque podría filtrar información a criminales.

“Me los imagino en roles que no sean claves en los que la confianza no sea el principal factor, sería un reto para los tomadores de decisiones hacia donde dirigen esas nuevas responsabilidades de las personas que no se les tiene confianza”, dijo Calderón Quevedo.