Jara: Críticas, “por enojo” de quienes perdieron privilegios

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, afirmó que las críticas que se han hecho en días pasados hacia su gestión obedecen al “enojo” de algunos personajes que están perdiendo privilegios y concesiones, algo que “les duele”.

“Yo tengo claro que los privilegios que tenían, las concesiones que tenían, pues ya no las tienen ahora, y en consecuencia, hay enojo; además, el que mandaba era el señor José Murat, y siempre se le tenía que pedir permiso, y aparte de eso, se le daba… pues la mochada”.

El Dato: En los dos años transcurridos del actual Gobierno se han resuelto 35 conflictos agrarios y se han celebrado tres mil 594 mesas de trabajo con las partes involucradas.

En entrevista con La Razón, el mandatario señaló que hay “cierta inconformidad de algunos burócratas” por los cambios que está haciendo su administración, a la que se refirió como “La Primavera Oaxaqueña”.

TE RECOMENDAMOS: Autoridad promete que no habrá impunidad Matan a jefe de escolta del alcalde de Celaya

Apuntó: “Cuando el señor Murat (Alejandro) ya se iba a retirar y estábamos en la transición, llegamos a un acuerdo con él, de que no se permitiera más venta de plazas a los burócratas, que no se permitieran más concesiones de taxis ni más concesiones a notarios públicos. Sin embargo, no cumplió su palabra, se empezaron a vender plazas, unas a 500 mil, 400 mil pesos, y yo les dije que eso no lo íbamos a permitir”.

Yo entré el 1 de diciembre del 2022, hice público que íbamos a revisar todo esto, y de todos los fiats (patentes notariales) que teníamos, ya retiramos un 20 por ciento de fiats, ya no permitimos concesiones, remarcó.

Se refirió también a la sobresaturación en el servicio público: “Tenemos un promedio de 14 mil 500 bases o plazas de trabajadores en el estado de Oaxaca y hemos estado queriendo disminuir, hay un poco de inconformidad, lo vamos a respetar, pero no el total”.

Luego de mencionar otros ajustes que ha llevado a cabo su administración, el mandatario comentó: “Hemos tenido eso, y sí, les duele, ¿por qué también les duele?, hay un parque de dos hectáreas que acabamos de concluir, era un terreno que tenía una empresa, desde los años 60, 70. Eran exitosos, era una empresa maderera.

“Y ¿Qué sucedió? Cayó en bancarrota en los 80 y se abandonó y entonces quisieron los gobernantes adueñarse de esa propiedad, hubo problemas y después nosotros lo rescatamos, hicimos el Parque Primavera y eso pues les dolió, los lastimó, y también tuvimos que hacer justicia, ante actos que nos demandaban, contra el cártel del despojo, aquí en Oaxaca. Ése es el problema de fondo”.

—Quisiera que nos comentara sobre el pulso político actualmente en la entidad.

—La situación política del estado es de estabilidad; con todas las organizaciones sociales tenemos diálogo, tenemos plática, tenemos un programa que se llama Dialoguemos, no bloqueemos. En los Gobiernos anteriores, el promedio de bloqueos, de paros, de marchas, era de 750 y actualmente se han disminuido a 200, aproximadamente, gracias a que hay diálogo. Hoy mismo acabo de terminar una plática con el MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui).

—¿Cuál ha sido la fórmula para recuperar la gobernabilidad en Oaxaca?

—Somos un Gobierno de diálogo, un Gobierno que trabaja en territorio, no en escritorio, hay un modelo de asistencia directa a las comunidades. Ésa es la fórmula que nos ha dado resultados. Ir a los 570 municipios del estado en dos años no es tan fácil.

Salomón Jara destacó la creación, dentro de su administración, de un mecanismo denominado Mesa de Inteligencia Agraria, gracias al cual se ha logrado enfrentar con éxito una problemática que la entidad ha padecido desde hace muchos años.

280 millones de pesos se han invertido en la tarjeta Margarita Maza

En el periodo de dos años que hemos tenido, dijo, hemos resuelto 35 conflictos agrarios. Y hemos celebrado tres mil 594 mesas de trabajo, de diálogo. En el periodo del señor Alejandro Murat, que fue del 2016 al 2022, sólo se resolvieron dos conflictos agrarios.

Añadió que se diseñó un modelo de atención cercano a las comunidades y a los pueblos, lo que ha hecho que de manera personal haya visitado los 570 municipios de la entidad en dos años, atendiendo las necesidades de infraestructura, de obras, de bienestar.

El mandatario se refirió también al problema de salud que arrastra el estado desde hace muchos años. “En el periodo cuando estaba como gobernador el señor Ulises Ruiz se construyeron 60 hospitales, que se quedaron sin concluir. Y nosotros, en nuestro periodo, hemos logrado que diez de ellos se hayan terminado en su totalidad”, aseveró.

Destacó que como parte de la estrategia para abatir el rezago, se puso en marcha el programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual se otorgan diversas cantidades de dinero a los centros de salud, en función de los núcleos agrarios que tienen.

Precisó que, en total, en las 970 clínicas del estado se invirtieron entre cuatro mil 500 y cinco mil millones de pesos el año pasado.

Aseveró que otro flagelo que ha enfrentado su administración es la falta de medicamento, pero aseguró que hoy se tiene un abasto de 90 por ciento.

Respecto al combate a la delincuencia, Jara Cruz comentó que cuando llegó al Gobierno, Oaxaca estaba en el séptimo lugar entre los estados más seguros y hora ya escaló al quinto sitio.

Agregó: “¿Qué significa eso? Hemos acumulado un gran trabajo en todo lo que son los actos delictivos. Ha disminuido el tema de los homicidios, ha disminuido el tema de los asaltos, de los secuestros, en un 20 por ciento en nuestro estado”.

Indicó que a este tema le ha dedicado tiempo completo, lo que implica hacer reuniones trimestrales en las 15 regiones en las que fue dividida la entidad como parte de una estrategia de combate a la delincuencia, que incluye la participación de los tres niveles de Gobierno.

El jefe del Ejecutivo estatal mencionó que también se atacan las causas, mediante programas sociales, algo que nunca había habido en la entidad, como el denominado Estamos Protegiéndote, el cual se dispersa tocando de casa en casa en los 29 municipios de mayor incidencia delictiva.

Entre otros programas destacados de su administración, mencionó la tarjeta Margarita Maza, que es entregada a madres solteras en pobreza extrema y en la cual se han invertido aproximadamente 280 millones de pesos.

También presumió el programa Mi Primera Chamba, mediante el cual son contratados los jóvenes que terminan su educación superior, en virtud de un convenio firmado entre el Gobierno estatal, las administraciones municipales y varias empresas privadas.