Los Murat buscan un pacto “en lo oscurito”

Asegura Salomón Jara que no acordará con nadie

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acusó que durante la administración de su antecesor, Alejandro Murat Hinojosa, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 15 mil 885 millones de pesos, de los cuales no aclaró cerca de seis mil millones.

En conferencia de prensa, Salomón Jara apuntó: “Ellos, a seis años de haber iniciado su Gobierno, todavía no solventaron lo que se les observó por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y eso no lo dicen nuestros detractores”.

Mencionó también que los exgobernadores José Murat Casab y Alejandro Murat Hinojosa “buscan acuerdos en lo oscurito” con su administración, pero advirtió que “nosotros no vamos a acordar con nadie”.

Enfatizó: “Están enojados porque ya se les acabó el negocio y los privilegios, y si supieran lo que la gente piensa y dice de ellos, no serían tan cínicos, no se pasearían tranquilos, viven en una burbuja, si no ayudaron aquí, qué nos van a ayudar en el país”.

Jara Cruz aseveró que su Gobierno no ha incurrido en corrupción, ni moches, ni subejercicio, como sí lo hizo Alejandro Murat, quien en el primer año de su administración dejó “un subejercicio y una recaudación fiscal terrible, y eso no lo dicen, porque tenían sus cajas chicas”.

Agregó que durante su administración se han invertido cinco mil millones de pesos en programas sociales, mientras que en la que lo antecedió no se impulsó ninguna política pública para ayudar a los más necesitados.

“¿Qué programas sociales tuvo la administración pasada, o cuáles tuvo José Murat? Ninguno. Por eso están enojados con nosotros, por eso nos atacan un día sí y el otro también”, expresó.

E insistió: “Nada más pregúntense cuántos municipios visitó el Gobierno de los Murat; y cuando los visitaban iban a Tlacolula, se iban en helicóptero, y como no conocían, hasta de la manita se los llevaban; aquí, a 30 minutos, se iban en helicóptero, nosotros recorremos el estado en carretera”.

Las declaraciones del gobernador de Oaxaca se dieron un día después de que el senador Alejandro Murat dijera que en Morena lo tratan “de poca madre”, y pidiera que, “aquellos que tengan la piel delgada”, mejor se hagan a un lado.

Ayer, Salomón Jara afirmó que no se puede aceptar que se afilie a Morena alguien que tiene una práctica incorrecta, eso, dijo, es algo que no es bueno para el movimiento.

“Creemos y sigo pensando en una parte importante del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en una ocasión lo comentó y lo propuso: que todo aquel que se quisiera afiliar a Morena pasara a través de un taller de formación política en el Instituto Nacional de Formación Política, que todavía dirige El Fisgón, Rafael Barajas. Yo me reafilié, pero sí pasé por eso”, comentó.