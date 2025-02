Con más frentes de trabajo en las líneas 4 y 6 se garantiza la conclusión del Metro, afirma Samuel García

Al dar a conocer que su Administración cumple en tiempo y forma los 12 proyectos incluidos en el libro de promesas de campaña, el Gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda aseguró que con más y nuevos frentes de trabajo se garantiza la conclusión de las líneas 4 y 6 del Metro.

Además, dijo que para la zona sur del Estado se implementará TransMetro, denominada Línea 5, que ofrecerá el servicio desde el Hospital de Ginecología hasta La Estanzuela.

En el Nuevo León Informa en donde estuvo acompañado del Secretario de Movilidad y Planeación, Hernán Villarreal, el Gobernador aclaró que no se está recortando ninguna línea del Metro que se prometió.

“Aquí en Nuevo León no queremos que la confusión dañe este gran logro que vamos a tener. En esas propuestas de campaña estábamos planteando dos líneas del Metro y de ser posible tres, es decir, estamos cumpliendo lo que se prometió en 2021, ahí viene por escrito en el libro y ninguna línea se está recortando.”, dijo.

Entre estos 12 proyectos destacan el Centro Logístico del Noreste, infraestructura regional, plan hídrico, reestructura del transporte, Distrito Infantil, Parque del Agua para el Mundial, refundar la Fuerza Civil, línea 4 y 6 del metro.

García Sepúlveda indicó que una meta inicial para el Mundial FIFA 2026 es la conclusión de 12 kilómetros de Fundidora hasta Citadel con cinco estaciones funcionado para llegar al Estadio de los Rayados.

“Ya va a notar todo Nuevo León muchísima gente a partir del primero de marzo, o sea, a partir del lunes vamos a tener ya el doble de personal, el doble de maquinarias, el doble de piloteadoras en el tramo FIFA”, expresó.

“Van a anotar más frentes de trabajo. Ahorita va a haber ya nueve frentes de trabajo.

“Estos nueve frentes de trabajo son los que nos deben de garantizar que se termine el Metro, que muchos preguntan, ¿No van a acabar?, sí vamos a acabar, tenemos el recurso requerido en el flujo, tenemos a los consorcios comprometidos, tenemos las fechas”, dijo.

El Mandatario estatal destacó la importancia de una ampliación de la línea 6 hasta el Aeropuerto considerando que se contará con un gran flujo de visitantes con motivo del mundial de futbol.

“Esta ampliación que no se prometió en campaña porque simple y sencillamente no teníamos permiso del Aeropuerto y no hay ninguna estación del Metro en México que llegue hasta el Aeropuerto, ni en Guadalajara, ni en Ciudad de México”, refirió.

“Esto salió ya en nuestro segundo año, entonces Hernán (Villarreal, Secretario de Movilidad) logró que si nos íbamos mitad y mitad, esos 3 mil millones de pesos que había para el tren suburbano se podían venir para una extensión.

“Con los 3 mil millones que nos dio el Presidente más 3 mil de Nuevo León se licita y está en construcción esta ampliación, porque el sueño de toda ciudad de primer mundo es que te puedas mover hasta el Aeropuerto en Metro y como estaba el dinero dijimos en lugar de perderlo pongamos la otra mitad”, añadió.

En relación a la zona sur del Estado, el Gobernador detalló que se creará un TransMetro al que llamarán Línea 5.

“Vamos a hacer un TransMetro directo de Ginecología, donde está la línea 4 y 6, hasta la Estanzuela con camiones exclusivos de la ruta y paraderos exclusivos de la ruta. Entonces lo estamos poniendo más por más por construcción como para avisar a la población que el proyecto viene. No va a haber construcción, no va a haber viaducto, no va a haber pilotes, va a ir por las laterales. Estamos viendo con el municipio si se pudiera hacer carriles preferentes y entonces todo Garza Sada hasta la Estanzuela va a haber un TransMetro que va a dar el servicio que iba a ser la línea 5 que estuvo planteada y que la gente pues no votó a favor”, explicó.

Por su parte el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal señaló que estas obras representan la solución a largo plazo de la movilidad que requiere la ciudad.

“Es la única forma de evitar el colapso del tráfico utilizando cada vez más el transporte. Estamos eh muy comprometidos con terminar y estamos poniendo todo el esfuerzo para hacerlo”, puntualizó.

