Tlaxcala impulsa la justicia para ellas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Lorena Cuéllar encabezó el encuentro “Avances y Transformaciones en favor de las Mujeres de Tlaxcala”, en el que afirmó que el país y el estado atraviesan una transformación profunda en la que las mujeres han pasado de ser participantes para convertirse en protagonistas de la vida institucional, ocupando espacios de decisión, conduciendo organismos y coordinando esfuerzos entre poderes para impulsar cambios estructurales en favor de las tlaxcaltecas.

En una etapa inédita para la vida pública de la entidad, subrayó, los tres poderes del estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— coinciden en una agenda común para fortalecer los derechos de las mujeres y consolidar instituciones más sensibles y eficaces para atender sus necesidades.

“La verdadera lucha de las mujeres es dejar un México mejor para quienes vienen detrás”, expresó la mandataria, al reconocer el papel de las tlaxcaltecas que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo del estado.

Señaló que paralelamente, el presupuesto destinado a programas y acciones en favor de las mujeres se incrementó ocho veces, lo que ha permitido ampliar apoyos, servicios e instituciones orientadas a garantizar sus derechos y a generar mejores condiciones de desarrollo, seguridad y bienestar.

Además, destacó que el papel del gobierno es abrir oportunidades reales para las mujeres mediante empleo, capacitación y acompañamiento institucional.