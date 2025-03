Nuevo León está en llamas: incendios provocan el desalojo de personas | VIDEO

Los fuertes vientos que azotaron Nuevo León este martes, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, provocaron una serie de apagones, cortos circuitos e incendios en varias zonas del estado.

Ante la magnitud de los daños, el gobierno estatal activó la contingencia ambiental en la región, donde hasta el momento se han reportado 12 incendios en fábricas y diversos puntos de la entidad.

Uno de los incendios más graves ocurrió en un terreno baldío en Santa Catarina, donde Protección Civil de Nuevo León recibió el reporte durante la tarde.

Las autoridades estatales y municipales, en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), están trabajando de manera conjunta para sofocar las llamas y mitigar los efectos del siniestro, especialmente en lo que respecta a la calidad del aire.

Incendio Forestal Cerro Del Topo Chico En el Lugar se encuentran Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Monterrey, Bomberos Nuevo León, SEDENA, Conafor, con un total de 55 Elementos y 18 unidades. Se realizan labores en coordinación para trabajar sobre la línea de Avance, personal en ascenso para atacar division Bravo y Coca que son las que presentan Avance Significativo. Situaciones por Divisiones Division Alfa Fría (Parte Baja). División Delta Brecha Natural Sin avance (Arroyo). Division Bravo Ligero Avance Personal Trabajando, ya con línea Abastecida con camión trabajando. Division Coca Incendio en acenso, sin control sobre línea de avance. Ráfagas de Viento de 10km Publicado por Protección Civil Nuevo León en Martes, 4 de marzo de 2025

Además de este incendio, las ráfagas de viento causaron incendios en otras zonas de Santa Catarina, así como en los límites con el municipio de García. Protección Civil del Estado indicó que, hasta las 17:00 horas, se habían atendido más de 214 reportes relacionados con los efectos de los vientos, que incluyeron incendios, caídas de árboles y daños a la infraestructura local.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y haciendo un llamado a la población a tomar precauciones debido a la persistencia de las ráfagas de viento y el riesgo de nuevos incendios.

Desalojan a trabajadores

El fuerte incendio en un terreno baldío en los límites de Santa Catarina y García, se extendió hasta los patios de una empresa en la zona industrial poniente, cerca de la Carretera a García.

Como medida preventiva, se procedió al desalojo de los trabajadores que se encontraban en las instalaciones.

*ACTUALIZACIÓN* Incendio Forestal en las faldas del Cerro Del Topo Chico, en el lugar realizaron labores elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Monterrey, CONAFOR y Bomberos N.L. Por este día, se terminan las labores y serán reiniciadas el día de mañana a las 05:00 am. Al momento se tiene un control del 50% y una liquidación del 30% con una afectación de 3 hectareas. Seguiremos informando. #TodasyTodosSomosProtecciónCivil Publicado por Protección Civil Nuevo León en Martes, 4 de marzo de 2025

Samuel García pide no compartir información no verificada

El gobernador Samuel García se pronunció y brindó información sobre los incendios que se registran en varios puntos de NL; hizo un llmado a no compartir información falsa.

“Si preveíamos incendios, pero no tantos, sobre todo por frente frío 31 con mucho viento, rachas arriba de 80 kms por hora, más el ambiente seco… y les pido cuidado con las fake news, porque no hay heridos, no hay ningún incendio fuera de control, no propaguen información falsa“.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT