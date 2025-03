Érika Castañeda denuncia a líder de Morena en Aguascalientes por violencia física, digital y política

Denuncio de manera pública lo que viví y he vivido por parte de mi agresor Gilberto, Pdte de Morena en #Aguascalientes. Deseo estar bien y vivir sin miedo. Lo responsabilizo si algo me pasa a mí, a mi familia o a comapñeras/os que me apoyan #UnAgresorNoPuedeSerDirigente #Morena pic.twitter.com/i2bz3tjC6V