Libia Dennise anuncia creación de la Secretaría de las Mujeres

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció que ha presentado al Congreso del Estado, una iniciativa para elevar el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, a la nueva Secretaría de las Mujeres.

“En el marco de esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, quiero compartirles que he presentado al Congreso de Guanajuato, esta iniciativa. En un día tan importante como hoy no podemos omitir ninguna acción, ni escatimar ningún esfuerzo para garantizar a las mujeres todos sus derechos , porque mientras siga habiendo mujeres que sean víctimas de violencia NO seremos una sociedad libre, ni una sociedad justa”, expresó la Gobernadora, al continuar con la Gira de Informes Regionales, ahora desde San Diego de la Unión.

Agregó que esta iniciativa, es un fundamento justo, para dar respuestas firmes, responsables y comprometidas a todas las mujeres de Guanajuato. Dijo que, “hoy recordamos a las mujeres valientes que nos precedieron, las que abrieron camino y lucharon por los derechos que actualmente tenemos”.

La Gobernadora ratificó su compromiso con todas las niñas, adolescentes y mujeres de Guanajuato, para decir NO a la violencia de género ; para garantizar la protección y la promoción de sus derechos humanos, sobre todo el derecho a una vida libre de violencia.

“Mi compromiso es muy firme: garantizar su derecho a vivir en plenitud, con dignidad y con las oportunidades para lograr sus sueños” Libia Dennise, Gobernadora de Guanajuato



Libia Dennise presentó su informe en San Diego de la Unión. ı Foto: Cortesía

La Gobernadora dijo que “me llena de alegría y emoción estar aquí, en esta tierra bonita del norte de nuestro estado. Hoy venimos aquí a rendir buenas cuentas con este Primer Informe de Gobierno. Porque es gracias a su confianza que estamos aquí. Y hoy seguimos trabajando con la gente del norte, por lo que daré varios anuncios muy importantes”, agregó.

El primero, explicó, es que este año se estarán haciendo obras de infraestructura social en todos los municipios de esta región norte: San Diego de la Unión, Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende.

Para este 2025, tendremos una inversión en todo el estado de 722 millones de pesos, destinados a la infraestructura social. De ese gran total, se estarán invirtiendo en esta región, más de 68 millones de pesos.

Señaló que el presupuesto se aplicará de la siguiente manera: Infraestructura Básica, que son obras de agua potable, drenaje y electrificaciones: con una inversión de más de 17 millones de pesos.

Infraestructura Comunitaria, que son pavimentaciones de calles y rehabilitación de espacios públicos: donde destinaremos más de 30 millones de pesos.

Comentó que del Programa Nuevo Comienzo en Mi Hogar, que es el mejoramiento de viviendas: ahí se destinarán más de 17 millones de pesos. Y del Programa Mi Colonia a Color, que es la pinta de fachadas para que sus hogares se vean mejor: habrá una bolsa superior a los 2.8 millones de pesos.

Añadió que “con todas estas acciones queremos que ustedes vivan mejor y que tengan una mejor calidad de vida”.

Anunció dos obras muy importantes para toda la gente de este municipio de San Diego de la Unión y son: La pavimentación del Boulevard Migrantes , con una inversión de más de 40 millones de pesos. “Tan bonito que está San Diego de la Unión, por eso tienen que tener una entrada digna y el bulevar Migrantes va a cambiarle el rostro a la entrada de este municipio”, expresó la Mandataria Estatal.

La construcción de la escuela primaria número 2 José María Esquivel, con una inversión de más de 24 millones de pesos. “Son obras muy necesarias y que ustedes nos han pedido mucho; y que hoy las podemos hacer realidad”.

La Gobernadora resaltó que en estos primeros meses, su gobierno ha salido de las oficinas para atender todas las regiones de Guanajuato, “menos ventanillas y más ciudadanía”.

“Les prometí que estaría cerca de ustedes, así que vengo a cumplir mi palabra. Nuestra misión es estar aquí, donde más se necesita”, señaló Libia Dennise quien resaltó que este Primer Informe de Gobierno incluyen una inversión global de más de 27 mil millones de pesos, aplicados en más de 375 mil obras y acciones .

La Gobernadora, quien destacó que ésta es la primera Administración Estatal en Guanajuato que cuenta con un gabinete paritario, resaltó las acciones más importantes que se han realizado en estos primeros meses del Gobierno de la Gente, como la renovación de las áreas de seguridad y procuración de justicia; y la presentación de la nueva estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

Reiteró que a través de esta estrategia se han dado resultados como el decomiso de más de 110 mil litros de hidrocarburos que sería comercializados de manera ilegal, también se decomisaron cerca de 30 mil dosis de cristal, que se evitó que llegará a las calles.

Estamos trabajando en coordinación los tres niveles de gobierno porque queremos regresar la paz y tranquilidad a las familias guanajuatenses , agregó la Gobernadora.

Libia Dennise también resaltó que se creó la Estrategia ALIADAS, que integra 20 programas en beneficio de las mujeres. Con apoyos para que impulsen su economía y emprendan un negocio, becas para su educación, un pase de salud con 10 servicios médicos gratuitos, en acción por la pensión, apoyo alimentario, acompañamiento jurídico, entre muchas otras más.

Uno de estos programas emblema de ALIADAS, es la Tarjeta Rosa, que hoy también es un compromiso cumplido, y que amplía la capacidad económica de nuestras mujeres.

La Tarjeta Rosa viene acompañada de un Programa de Asistencias y capacitación muy completo que no se pueden perder. La Estrategia Aliadas en su primera etapa, benefició a más de 7 mil 500 mujeres, con atención médica gratuita, apoyo psicoemocional, becas y empleo, entre otras acciones, que han logrado transformar definitivamente su vida.

La estrategia ha crecido mucho, ya que, solo con la entrega de la Tarjeta Rosa, se van a beneficiar a 580 mil mujeres de todo el estado, dijo la Gobernadora.

Libia Dennise, gobernadora de Guanajuato. ı Foto: Cortesía

La Gobernadora resaltó la creación de la Financiera y Apoyos “Tú Puedes Guanajuato”, que atiende a la gente chambeadora, otorgándoles créditos para que saquen adelante sus negocios familiares: la estética, la tienda de abarrotes, o el pequeño taller de artesanía.

También son apoyos no reembolsables para aquellos que viven en las zonas más vulnerables en las ciudades y en el campo, y que quieren emprender su pequeño negocio. “Los invitamos a que aprovechen todos los beneficios que ofrece la financiera y se sigan registrando en el sitio CREEMOSENTI.COM”, agregó.

En educación, dijo la Gobernadora, con “Ábrele la puerta a tu futuro” tocamos la puerta de más de 15 mil hogares para recuperar estudiantes que abandonaron la escuela.

Se entregaron ayudas sociales a casi 4 mil estudiantes de secundaria que viven en zonas muy alejadas, para que puedan continuar sus estudios; y apoyamos la economía familiar de las y los estudiantes entregando más de 916 mil mochilas, útiles escolares y uniformes deportivos.

Y este año se ha anunciado el Programa de Techados Escolares que llegará a todos los municipios. La educación es la llave que abre la puerta a tu futuro, dijo la Gobernadora.

En esta administración, se elevó el Instituto Estatal de Cultura a nivel de una Secretaría, para darle mayor visibilidad y prioridad, ya que la cultura es una herramienta de crecimiento social y de paz.

Con la Red Móvil Salud y Bienestar Comunitario, se atendieron 387 grupos, a los que se les dieron talleres en los que aprenden sobre alimentación, salud, educación y cuidado de cultivos familiares. “Y le doy mi más grande reconocimiento a toda la gran familia DIF Estatal, encabezada por el doctor Juan Carlos Montesinos”, resaltó Libia Dennise.

Dijo que en lo que va de esta nueva Administración, es decir el último trimestre del año pasado, se ha logrado atraer inversiones por más de 2 mil millones de dólares, con más de 4 mil empleos comprometidos que significan bienestar y progreso para las familias guanajuatenses.

Enfatizó que en Guanajuato cuidamos la salud de nuestra gente. Por eso, nuestro Sistema de Salud es el mejor sistema que tiene el país, lo que nos coloca como pioneros en la atención de un derecho que tienen todas las personas de recibir atención médica cercana y de calidad.

Con 632 unidades médicas en el estado, damos atención a nuestra gente y ahora el reto para este 2025, es llegar con las unidades móviles a recorrer las comunidades más alejadas llevando hasta allá los servicios de salud, señaló.

Dijo que se creó la Secretaría de Derechos Humanos, para que sea el eje transversal sobre el cual esta administración haga patente nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la dignidad humana. Además de atender a las personas con discapacidad, a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas, a las personas migrantes y sus familias y por primera vez a las personas de la diversidad sexual y de género.

Libia Dennise comentó que el agua es un derecho y una prioridad. Por eso, hace unos días se firmó un convenio histórico con la Presidenta de México, por más de 6,400 millones de pesos, que servirán para tecnificar el riego en el campo y beneficiar a más de 25 mil productores de la región.

Libia Dennise dijo que el campo de Guanajuato es un pilar de la economía nacional e internacional. Y nuestra entidad sigue consolidándose como líder turístico. En 2024, logramos una derrama económica de más de 51 mil millones de pesos, rompiendo récords y fortaleciendo el sector.

La Gobernadora destacó que hace unos días “arrancamos el programa de Caravanas Conmigo Gobernadora. Personalmente estoy atendiendo a los ciudadanos, y se han acercado el gobierno a la gente, brindando 6 mil 778 trámites y servicios en comunidades de todo el estado”.

“Quiero decirles que vamos a seguir reafirmando nuestro compromiso con Guanajuato, con ustedes que le dieron su confianza a una mujer que es todo terreno y todo corazón por Guanajuato. ¡Que viva su gente!, ¡Que viva el Norte!, ¡Somos uno con la gente!”, concluyó la Gobernadora en su Primer Informe de Gobierno, el cual se llevó a cabo en la Plaza Principal de San Diego de la Unión, ante habitantes los municipios de la región norte, Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión y San Miguel de Allende.

