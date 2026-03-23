Hallan sin vida a madre y sus dos hijas en límite entre Puebla y Tlaxcala; habrían sido secuestradas

Localizan sin vida a mujer y sus dos hijas en una zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala.

Una mujer y sus dos hijas, una de ellas menor de edad, fueron halladas sin vida en una zona limítrofe entre Tlaxcala y Puebla, después que, según los primeros hallazgos de las investigaciones, fueran privadas de la libertad a principios de mes.

Medios locales reportaron que la noche del 22 de marzo fueron hallados tres cuerpos en el paraje de “La Ventura”, en el camino entre Altzayanca, Tlaxcala, e Ixtacamaxtitlán, Puebla. La localización ocurrió en seguimientos una llamada anónima al número de emergencias 911 que alertó sobre tres bultos debajo de un puente.

Al lugar acudieron autoridades municipales, estatales y federales, quienes tomaron conocimiento del hallazgo y, posteriormente, acreditaron la identidad de los tres cuerpos. Los mismos ya presentaban un avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que llevaban varios días en el sitio.

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🚨Tragedia en los límites de Puebla y Tlaxcala: hallan sin vida a madre y sus dos hijas.



Tras 18 días de búsqueda, fueron localizadas en el paraje "La Caldera" una mujer de 42 años, su hija de 20 y una menor de solo 9 años. Las víctimas habían sido privadas de la libertad desde… pic.twitter.com/DGRMAP0eue — Reporte Sierra Norte (@RSierraNorte) March 23, 2026

Los cuerpos estaban boca abajo. La menor de nueve años estaba junto al cuerpo de su madre, mientras que la joven de 20 años fue encontrada sin ropa y sin un brazo, presuntamente por fauna.

Posteriormente, se acreditó que los cuerpos sin vida pertenecían a Félix B.M., mujer de 42 años, y a sus hijas, Johana María C.B., una joven de 20 años, y otra menor de nueve años.

Las tres femeninas contaban con un reporte de desaparición por parte de la Fiscalía de Puebla bajo el Protocolo Alba. Según éste, habían sido vistas por última vez el 4 de marzo, en su domicilio.

De acuerdo con el avance de las primeras investigaciones, Félix y sus hijas habrían sido secuestradas en Cuyoaco, Puebla, dentro de su domicilio en la comunidad de Guadalupe Victoria. Un menor de un año también habría sido secuestrado, pero liberado horas después.

#CRIMEN 💔📊 Tras el hallazgo de una madre y sus dos hijas sin vida entre #Tlaxcala y #Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez titular de la Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) confirmó que la @FiscaliaPuebla ya realiza los levantamientos e indagatorias. pic.twitter.com/TMiXio7PW5 — Moviendo Ideas (@moviendoideas) March 23, 2026

El presunto secuestro se habría llevado a cabo por un grupo armado que irrumpió en el domicilio de la familia, según las primeras investigaciones.

No obstante, las indagaciones siguen en curso, y toda la información que se conoce es de manera preliminar. Se espera que las autoridades de Puebla y Tlaxcala brinden más información en las próximas horas.

El caso es investigado por posible feminicidio, aunque aún se desconocen los motivos del crimen.

Mientras que la zona donde se hallaron los cuerpos fue acordonada y resguardada por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano, policías de investigación y otras corporaciones locales.

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