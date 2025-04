Acapulco invita al desfile de globos gigantes este 26 de abril por el Día del Niño

Figuras como Hello Kitty y las Tortugas Ninja protagonizarán el colorido desfile en Acapulco.

Para celebrar el Día del Niño, Acapulco vivirá una jornada llena de alegría con el esperado Desfile de Globos Gigantes, que tendrá lugar el sábado 26 de abril a las 10:30 de la mañana sobre la Costera Miguel Alemán.

Con más de 38 globos monumentales y la participación de más de 480 personas entre manipuladores y organizadores, el desfile contará con figuras entrañables como Hello Kitty, Optimus Prime, Peppa Pig, My Little Pony, las Tortugas Ninja, Clifford y las Power Puff Girls, acompañadas por carros alegóricos, bandas, porristas y contingentes que transformarán el puerto en una gran fiesta familiar.

Carros alegóricos, bandas y porristas llenarán de fiesta el puerto el próximo 26 de abril. ı Foto: Gobierno Guerrero

El recorrido iniciará en el Asta Bandera, frente al Parque Papagayo, y concluirá en la Glorieta del Centro de Convenciones. Esta actividad forma parte de la nueva etapa turística de Guerrero bajo la marca “Hogar del Sol”, que busca posicionar a Acapulco como un destino ideal para disfrutar en familia.

El evento es impulsado por la Secretaría de Turismo del Estado, con el respaldo del Gobierno de Guerrero, como parte del compromiso de la administración que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por fortalecer el turismo con actividades que promuevan la sana convivencia y generen bienestar social.

Este desfile se suma al éxito turístico que ha vivido Guerrero en las últimas semanas. Durante la temporada de Semana Santa, la entidad registró una de las mejores cifras de ocupación hotelera de los últimos años, alcanzando un promedio general del 91.3%. Tan solo Acapulco logró un 91.6%, Ixtapa un 91.2%, Taxco un 90.6% y Zihuatanejo un 88.9%, gracias a una agenda constante de eventos y a la promoción nacional e internacional del estado.

am