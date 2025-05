¿Quién es José Ascención Murguía, alcalde de Teuchitlán detenido y vinculado al rancho Izaguirre?

José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, fue detenido este sábado por su presunta vinculación con el Rancho Izaguirre, utilizado como centro de adiestramiento por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención fue confirmada por el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el cual detalló que el alcalde se encuentra en traslado. La investigación continúa para esclarecer su implicación en este caso

¿Quién es José Ascención, el “Chon Murguía”?

José Ascención, conocido como “Chon Murguía”, es el actual presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, y ha ocupado el cargo en tres ocasiones.

Nació en Teuchitlán y es licenciado en Odontología por la Universidad Cuauhtémoc (plantel Guadalajara). Además, en sus redes sociales menciona tener un diplomado en ortopedia dento-facial, endodoncia y ortodoncia. Está casado con Marcela Serrano, cosmetóloga que lo acompaña en eventos oficiales, y tienen tres hijos.

Elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco en el rancho Izaguirre. ı Foto: Cuartoscuro

En marzo de este año, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió en el Rancho Izaguirre cientos de prendas de vestir, zapatos y restos humanos calcinados, lo que llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a intervenir en el caso.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confirmó que el rancho fue utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de reclutamiento y entrenamiento desde 2021.

Murguía Santiago negó conocer la existencia del rancho y afirmó que Teuchitlán es un municipio grande y es imposible conocer todo el territorio. Sin embargo, su administración está bajo escrutinio debido a las omisiones detectadas por la FGR en la investigación inicial del caso.

El fiscal Gertz Manero señaló que la Fiscalía de Jalisco incurrió en al menos 14 omisiones graves, como no procesar adecuadamente los vehículos encontrados, no realizar una inspección exhaustiva del lugar y no identificar la propiedad del rancho.

Ficha de detención del alcalde José Ascensción Murguía. ı Foto: Registro Nacional de Detenciones

El alcalde se ha mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades y aclarar cualquier vínculo con el caso. En una entrevista, expresó: “Sería lo esencial, que me investiguen. Y así como me investiguen a mí, que investiguen a los demás. Yo estoy dispuesto”.

La FGR continúa con la investigación para esclarecer los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre y determinar las responsabilidades correspondientes.

