Detienen al alcalde de Teuchitlán por presunta implicación con el rancho Izaguirre

José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, fue detenido este sábado, por estar presuntamente implicado en el rancho Izaguirre, centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así lo confirmó la ficha en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) consultada por La Razón, en la que se detalla que el estado actual del alcalde es “en traslado”.

Ficha de detención del alcalde José Ascensción Murguía. ı Foto: Registro Nacional de Detenciones

“Que me investiguen”: así respondió el alcalde tras el hallazgo del rancho Izaguirre

Murguía es el primer funcionario detenido tras los hallazgos de pertenencias personales reportados el pasado 5 de marzo en el rancho Izaguirre por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

Murguía Santiago conocido también como "Chon Murguía“, asumió la presidencia municipal de Teuchitlán desde 2021, y fue reelecto, como abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), en las elecciones de 2024.

Días después del hallazgo del rancho Izaguirre, el 12 de marzo, el alcalde dijo al medio El Occidental que estaba dispuesto a ser investigado y a declarar lo que sabe sobre el caso.

“Sería lo esencial, que me investiguen y así como me investiguen a mí, que investiguen a los demás, yo digo, yo estoy dispuesto, cuando uno está limpio y no tiene temor de nada, a mi que me digan, ‘¿sabes qué?, te vamos a investigar, vas a ir a declarar’, yo declaro lo que yo sé y conmigo no hay pendiente que digan, ah, tiene miedo de hablar algo, no, la verdad no”, mencionó.

FGR va por más funcionarios; ya se cumplimentaron 14 órdenes de aprehensión

En tanto, el pasado 29 el abril, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que hasta entonces se habían cumplimentado 14 órdenes de aprehensión, y adelantó la detención de más funcionarios locales.

“Se han iniciado 14 procesos por delincuencia organizada, por desaparición de personas (...). Todos esos casos ya están judicializados, las órdenes de aprehensión están cumplidas y vamos a seguir cumpliendo órdenes de aprehensión en contra de autoridades locales que hayan estado involucradas”, mencionó en conferencia de prensa.

Apenas el pasado 1 de mayo, Guerreros Buscadores de Jalisco pudieron acceder, nuevamente, al rancho Izaguirre, 39 días después de que la FGR asumió la investigación del caso y tomó el control del terreno, y a 45 del recorrido en el que participaron periodistas y colectivos de personas buscadoras, el 20 de marzo.

El 30 de abril, la líder del colectivo, Indira Navarro Lugo, reveló que había tenido una conversación telefónica con el fiscal Alejandro Gertz Manero.

cehr