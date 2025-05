Cae presunto implicado en asesinato de Yesenia Lara, candidata de Morena en Veracruz

Al menos una persona ha sido detenida tras el asesinato de la candidata morenista a Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez, en medio del repunte de violencia política que ha marcado la renovación de las 212 presidencias municipales en el estado de Veracruz.

Tres días después de los hechos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó el arresto de Domingo “N”, uno de los presuntos implicados en el ataque armado registrado la noche del 11 de mayo, que cobró la vida de otras cuatro personas.

Aunque las autoridades relacionan al individuo con el asesinato de la candidata, precisaron a través de un comunicado que fue detenido por hechos ocurridos el 16 de diciembre de 2022, también en el municipio de Texistepec.

Domingo “N”, es señalado del delito de homicidio doloso calificado en agravio de una persona identificada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz con las iniciales S.R.R.

Sobre las víctimas de los recientes hechos, las autoridades no ofrecieron más detalles. No obstante, Domingo “N” será presentado ante un juez en una próxima audiencia, en la que se definirá su situación jurídica.

DETENIDO COMO PROBABLE RESPONSABLE DEL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO Acayucan, Ver., 13 de mayo de 2025.- La Fiscalía... Publicado por Fiscalía General del Estado de Veracruz en Martes, 13 de mayo de 2025

Ayer, cuando se dio a conocer la detención de Domingo “N”, el titular de la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se reforzará la seguridad en Veracruz, de cara a las elecciones del 1 de junio, en las que se renovarán las 212 presidencias municipales, además de sindicaturas y regidurías.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, explicó que se han desplegado 3 mil 500 elementos de la Guardia Nacional para el reforzamiento, e indicó que el gabinete de seguridad federal ya investigaba el asesinato de Yesenia Lara.

“... por supuesto. el trabajo de la autoridad es: si ya no se logró evitar el homicidio, lograr que no quede impune. Es lo que vamos a hacer, que este caso tan lamentable no quede impune", afirmó..

▶ #Video | La violencia golpea la política en Veracruz. Yesenia Lara, candidata de Morena en Texistepec, pierde la vida. Ella realizaba actividades de campaña cuando ocurrió el fatal ataque



📹: Yesenia Lara Gutiérrez pic.twitter.com/U28kYyD4Cq — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 12, 2025

Van dos candidatos de Morena asesinados en Veracruz

El crimen contra Yesenia Lara Gutiérrez se suma al de Germán Anuar Valencia, candidato por coalición Morena-Partido Verde para la presidencia municipal de Coxquihui, quien fue asesinado el pasado 29 de abril, fecha en la que comenzaron las campañas electorales en Veracruz.

Germán Anuar Valencia era candidato a la Presidencia Municipal de Coxquihui, en Veracruz. ı Foto: Especial

