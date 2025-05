SSPC refuerza seguridad en Veracruz y Durango tras asesinato de candidata

Aseguró que no se evade ninguna responsabilidad

Omar García Harfuch, titular de la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, aseguró que en medio de las elecciones en estados como Veracruz y Durango se reforzó la seguridad tras el homicidio de Yesenia Lara, candidata local en Veracruz.

“Por supuesto que es nuestra responsabilidad, nosotros, si algo tenemos instrucción de la Presidenta es no evadir ningún tipo de responsabilidad, sino todo lo contrario. Ella instruyó en cuanto se dieron estos hechos, y desde antes había habido un reforzamiento”, en el caso de Veracruz, comentó García Harfuch en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

En torno a la investigación del asesinato de Yesenia Lara, indicó que el gabinete de seguridad federal se encuentra trabajando en la investigación, además de que “la Guardia Nacional hizo un reforzamiento. Ahorita tenemos 3 mil 500 elementos de la Guardia Nacional solo para el reforzamiento en Veracruz para el tema de las elecciones; y 2 mil 460 en Durango”.

Yesenia Lara, candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz, fue asesinada. ı Foto: Facebook Yesenia Lara

Insistió en que este es un tema “delicado”, el cual no se minimiza “y como hemos dicho en otras ocasiones: vamos a dar resultados de los responsables”, afirmó, y agregó que el gabinete de seguridad federal se encuentra haciendo el reforzamiento de la seguridad.

Comentó que el asesinato de cada candidato “es en condiciones distintas, por supuesto el trabajo de la autoridad es: si ya no se logró evitar el homicidio, lograr que no quede impune. Es lo que vamos a hacer, que este caso tan lamentable no quede impune”.

Asimismo, el titular de la SSPC, destacó la colaboración con los estados, en particular con Guanajuato y Chiapas, para el combate de la delincuencia, lo que “se traduce en resultados”, dijo.

“Creo que la coordinación entre gobierno federal y Estado está incrementándose y eso se traduce en resultados para la ciudadanía”, aseveró.

Insistió que “cada vez más se están llevando más operaciones en conjunto y más que una cuestión de voluntad es una cuestión de acomodar los equipos”.

Ejemplificó que, con el gobernador de Chiapas, “desde que entró, llevamos muchísimos operativos en conjunto”.

El gobierno del estado de Guanajuato se mantiene en coordinación con el gobierno federal ı Foto: Especial.

