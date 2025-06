Alejo Sánchez de Santiago, alcalde de Tolimán, niega reloj Rolex: ‘fue un regalo de niños de primaria’ | VIDEO

“Fue un regalo de niños de primaria” , afirmó Alejo Sánchez de Santiago, presidente municipal de Tolimán, en Querétaro, sobre un supuesto reloj de lujo que recientemente presumió en sus redes sociales.

Fue el pasado lunes cuando, en su cuenta de Facebook, el alcalde compartió una fotografía en la que muestra un reloj, obsequio de niñas y niños del municipio ubicado al centro-oeste de la entidad.

“... un bonito presente, no hay palabras para agradecer pues las cosas que hago son siempre de corazón a tod@s muchas gracias. (...) No imagine ni espere tan bonito detalle, agradezco la atención y el cariño, niñas y niños infinitas gracias", escribió en la plataforma de Meta, donde explicó que compartió la fotografía “para que corroboren que si me fue entregado”.

Cuestionado este martes por la marca del reloj, que según redes sociales y medios de comunicación se trata de un Rolex, relojes suizos de lujo cuyos precios ascienden a más de 500 mil pesos, Alejo Sánchez de Santiago reiteró que se trata de un obsequio.

Según el edil, que dice desconocer tanto el precio como la marca del reloj, menores de Tolimán le hicieron llegar el presente como muestra de agradecimiento por apoyarlos “mucho a traslados, a eventos y demás”.

“Fue un regalo de niños de primaria, como estamos nosotros apoyando mucho a traslados, a eventos y demás, pero la verdad ni siquiera sé la marca del reloj, fue un presente que me hicieron llegar los niños, que la verdad ni tuve tiempo de ir por tema de atender el tema de lo que han dejado de desastre las lluvias”, declaró a la prensa este 17 de junio.

Alcalde se contradice: ahora, se lo regalaron niños de secundaria

No obstante, cuando reporteros le preguntaron si se trata de un Rolex, Sánchez de Santiago se contradijo y dijo que fue un regalo de estudiantes de secundaria.

“... son niños de secundaria que me regalaron, me hicieron llegar un presente porque estamos apoyando en la educación, sobre todo por eso, y como van a diferentes municipios y todos los días estamos apoyando con traslados, por eso”, dijo.

¿Es un Rolex el reloj que “regalaron” al alcalde de Tolimán?

Al realizar una búsqueda en la web, con apoyo de la herramienta Google Lens, La Razón identificó que el reloj es de la marca japonesa Q&Q, similar al modelo Q&Q Q75B-006PY, diseñado para mujeres.

Según el portal Watch2Go, el precio del modelo mencionado es de mil 179 pesos mexicanos; sin embargo, no fue posible verificar con certeza el modelo del reloj que ostenta el alcalde.

Reloj similar al presumido por el alcalde Alejo Sánchez de Santiago. ı Foto: Watch2Go

