Sorteo Superior en Palenque: Gobierno de Chiapas y Lotería Nacional rinden homenaje a la Reina Roja

La Reina Roja es homenajeada en Palenque por autoridades federales y estatales durante el Sorteo Superior No. 2848.

Gobierno de Chiapas y Lotería Nacional dignifican el legado de la Reina Roja desde Palenque con el Sorteo Superior que reconoce a una de las cuatro mujeres que el Gobierno de México incluyó en la imagen del 2025, declarado Año de la Mujer Indígena.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que “reintegrar su nombre al relato nacional es también una transformación de conciencia en el presente”, y destacó el valor del hallazgo de la tumba de la Mujer Indígena Maya en Palenque. Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció que hoy “México se mantiene de pie gracias al liderazgo de una gran mujer. Nuestra Reina Roja del presente es Claudia Sheinbaum Pardo”.

El gobernador Eduardo Ramírez y la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, en la ceremonia del sorteo en la estación del Tren Maya. ı Foto: Lotería Nacional

En el evento, que incluyó la participación del director general del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, y del director general del INAH, Diego Prieto Hernández, se recordaron los avances en la inclusión femenina en espacios políticos y sociales. También estuvo presente la rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la arqueóloga Juana de Dios “Fanny” López Jiménez, quien rememoró el momento del descubrimiento en el Templo XIII que cambió la historia de Palenque.

TE RECOMENDAMOS: Refuerza acciones climáticas locales Llama Salomón Jara a la acción ante los efectos de la alteración climática en la región Costa

El Sorteo Superior No. 2848 entregó un total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 14412, vendido en Ciudad de México y Matamoros, y el segundo premio, de 1 millón 440 mil pesos, al billete No. 59911, comercializado en la capital y por canales electrónicos.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en Palenque. ı Foto: Lotería Nacional

Los reintegros correspondieron a los números 2 y 1. Los resultados completos están disponibles en el sitio oficial de la Lotería Nacional.

am