Alistan marcha para pedir justicia por madre y sus 3 hijas en Sonora

Cerca de 14 organizaciones sociales convocaron a la ciudadanía a una marcha programada para el próximo domingo, para exigir justicia y claridad en la investigación sobre el asesinato de Margarita, joven de 28 años, y de sus tres hijas, dos de 11 y una de nueve, el pasado fin de semana, en la orilla de una carretera, en el poblado Miguel Alemán del municipio de Hermosillo.

A la protesta se sumaron los colectivos Rayo Violeta, Diversidad Funcional HMO, Jurídicas Feministas, Las Copechis Bordadoras Feministas, Marea Verde Nogales, Ni una Más Hmo, Observatorio Todas Sonora, Pan y Rosas Sonora, Red de Académicas Feministas en Sonora, HeforShe Sonora y el Observatorio de Investigación con las Infancias.

“Este 13 de julio salgamos a las calles en memoria de… (se omiten los nombres de las menores de edad) y Margarita, y contra la violencia que nos arrebata infancias, juventudes y familias. Salvar tres vidas basta: la mía, la tuya y las nuestras”, señala la convocatoria, a la cual ya han respondido positivamente decenas de usuarios de redes sociales.

Las organizaciones convocantes señalaron que la marcha programada para el domingo comenzará a las 17:30 horas en las escalinatas de la Universidad de Sonora y de ahí partirá hacia las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Los colectivos pidieron a la gente que asista con cartulinas y pancartas alusivas al motivo de la marcha. Ese mismo día, según medios locales, se realizará un acto de despedida de madre e hijas en un panteón ubicado al norte de Hermosillo.

Las víctimas de este múltiple asesinato, que sigue provocando expresiones de condena y de indignación en la sociedad sonorense, vivían en la colonia Tierra Nueva, una de las más marginadas y con mayor índice de violencia de la capital de Sonora.

9 años de edad tenía la más pequeña de las cuatro víctimas de feminicidio

De acuerdo con la Fiscalía General del estado, Jesús Antonio “N”, quien era pareja sentimental de Margarita, la asesinó a ella y a sus tres hijas el miércoles de la semana pasada en dos puntos distintos de la carretera 36, en el poblado de Miguel Alemán.

En su relatoría de los hechos, el órgano de procuración de justicia estableció que el presunto responsable, quien ya fue vinculado a proceso, entre las 16:00 y las 17:00 horas del día citado salió junto con las víctimas hacia Bahía de Kino, a bordo de un vehículo que él conducía.

Alrededor de las 20:00 horas, al llegar al entronque de la carretera 36 con la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, Jesús Antonio “N” accionó un arma de fuego en contra de Margarita, cuyo cuerpo dejó abandonado en la vía pública, a un costado del arroyo. Posteriormente, el sujeto continuó su trayecto hacia el norte, por la carretera 36 y, aproximadamente siete kilómetros más adelante, detuvo la marcha del vehículo; bajó a las tres menores de edad y les disparó, con lo que las privó de la vida.

El comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Flores, reveló que el detenido “realizaba a menudo bromas sarcásticas de manera pública” sobre privar de la vida a Margarita “N” para cobrar un seguro de vida por un monto de 300 mil pesos, del cual era el único beneficiario.

La Fiscalía de Sonora señaló que hasta el momento, el imputado no ha declarado formalmente qué fue lo que lo llevó a cometer el crimen, por lo que no se descartan diversas líneas de investigación.

La institución indicó que solicitará una sentencia condenatoria con la pena máxima prevista en la legislación vigente, que puede llegar hasta 180 años de prisión, aunque no pasaría más de 70 años privado de su libertad.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por no politizar el múltiple crimen registrado la semana pasada en Hermosillo, al que calificó como “un episodio muy doloroso”.

Cuestionada durante su conferencia de prensa matutina sobre este hecho que conmocionó al país, la jefa del Ejecutivo federal apuntó: “Politizarlo no ayuda; me abstengo, en este caso particular, que es doloroso, de hacer un comentario político”.

Ven malos manejos en 5 municipios

› Por Alan Gallegos

La dirigencia del partido Movimiento Ciudadano en Sonora denunció el presunto mal uso de recursos públicos en al menos cinco municipios, en uno de los cuales ya fueron presentadas denuncias administrativas y penales, para que se deslinden responsabilidades.

La coordinadora estatal del partido naranja, Natalia Rivera Grijalva, expuso que entre las demarcaciones con problemas están San Javier, Naco e incluso la capital del estado, Hermosillo.

En conferenciad de prensa, la regidora de San Javier, Adilene Quijada, indicó que se detectaron malos manejos en la actual administración y en la anterior, que estuvo vigente de 2021 a 2024, por lo que ya se interpusieron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.

“A veces decimos que San Javier no es muy grande, que es pequeño, pero la verdad es que tenemos la obligación de que los recursos de los municipios, que son las instancias de Gobierno más golpeadas, que los recursos que manejan, sean muy bien utilizados”, afirmó.

Añadió que, a pesar de que ya se se presentaron también denuncias ante el Congreso local y ante el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, “no ha pasado nada y no hay sanciones”.

Por otro lado, la dirigente estatal de MC, Natalia Rivera, informó que su partido no hará alianza ni con el PRI ni con el PAN en las elecciones de 2027, en que se elegirá gobernador, presidentes municipales y diputados locales.

Aclaró que no hay intención alguna del partido que representa de acompañar al presidente municipal de Hermosillo, el panista Antonio Astiazarán, en su objetivo de ser el próximo jefe del Ejecutivo estatal.

“Es una alianza en la que Movimiento Ciudadano no va a participar y, lo digo, es una decisión nacional estratégica; ¿qué funcionalidad tendría para MC ir en alianza con un partido, el PRI, del que cinco de cada 10 mexicanos dicen que jamás votarían por él? y, bueno, tampoco canta mal las rancheras el PAN”, ironizó Natalia Rivera.