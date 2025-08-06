Evelyn Salgado nombra a Daniel Antonio Ledesma como nuevo titular de la SSP de Guerrero

Cambios en seguridad: Guerrero releva a titular de SSP y apuesta por perfil técnico.

Con el objetivo de reforzar la estrategia de seguridad y los trabajos de pacificación en el estado, el gobierno de Guerrero anunció el nombramiento de Daniel Antonio Ledesma Osuna como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El anuncio fue realizado por la gobernadora del estado, quien destacó la experiencia del nuevo funcionario en investigación criminal, formación policial y atención estratégica en temas de seguridad, elementos clave para enfrentar los retos actuales en materia de prevención del delito y combate a la violencia.

“Ledesma Osuna cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la seguridad, lo que será fundamental para entregar mejores resultados a las y los guerrerenses”, señaló la mandataria estatal.

TE RECOMENDAMOS: Pone fin al congestionamiento Ricardo Gallardo entrega prolongación de la Avenida Salk para una movilidad sin límites en San Luis Potosí

Este relevo se da en un contexto donde la entidad enfrenta desafíos significativos en seguridad pública, por lo que el gobierno estatal busca consolidar un mando con capacidades técnicas y operativas.

Para seguir fortaleciendo los trabajos de construcción de paz en nuestro estado, nombré como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero al Lic. Daniel Antonio Ledesma Osuna, quien cuenta con una amplia experiencia en investigación, formación policial y… pic.twitter.com/Y61dfYQwLP — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) August 7, 2025

Reconocimiento a Josué Barrón Sevilla

Con este cambio, se da por concluida la gestión de Josué Barrón Sevilla, a quien se le reconoció públicamente por su entrega y compromiso al frente de la SSP Guerrero. La administración estatal agradeció su labor durante el tiempo que estuvo al mando, destacando su aportación en diversas acciones de coordinación para la seguridad estatal.

Las autoridades recalcaron que el relevo forma parte de un esfuerzo integral por fortalecer la paz y el bienestar de las familias guerrerenses, a través de una estrategia que combine inteligencia, proximidad social y trabajo interinstitucional.

“Seguiremos trabajando con firmeza, coordinación y compromiso para garantizar el bienestar de las familias en todo el estado”, concluyó la gobernadora.