¿Quién es ‘El Makabelico’, rapero ligado con el Cártel del Noroeste?

Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al rapero “El Makabelico” de lavado de dinero y de estar relacionado con el Cártel del Noroeste (CDN).

Las autoridades estadounidenses detallaron que “El Makabelico” hace actividades de lavado de dinero para el cártel por medio de sus conciertos y eventos.

En ese sentido, detallaron que sancionaron a tres altos mandos del Cártel del Noreste, al cual calificaron como una “organización terrorista”, asimismo, detallaron que también incluyen al rapero El Makabelico, quien usa los conciertos “para blanquear dinero en nombre del CDN, y el 50% de sus regalías en plataformas de streaming se destina directamente al grupo”.

¿Quién es El Makabeliko?

Ricardo Hernández, conocido como “El Makabelico” es un rapero originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a lo largo de su trayectoria.

Al comienzo de su carrera musical se hacia llamar Nectar Lima, en el 20217 se unió al sello DEL Records ya con su nombre actual.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned three high-ranking members of the Mexico-based terrorist organization Cartel del Noreste (CDN), along with narco-rapper El Makabelico.



The narco-rapper’s concerts and events are used to launder money on behalf of CDN,… — Treasury Department (@USTreasury) August 6, 2025

El fundador de DEL Records, Ángel del Villar, en 2002 fe detenido en Estados y en marzo, las autoridades lo detuvieron y señalaron como culpable por hacer negocios con un promotor un promotor relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe señalar que “El Makabelico” no ha respondido a las acusaciones que lo relacionan con el narcotráfico, en caso de comprobarse que si tiene actividades delictivas, podría estar vetado de Estados Unidos e incluso de los espacios de la industria musical.

