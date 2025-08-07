Caso Fernandito: Prestamistas matan a niño de 5 años en Los Reyes La Paz; su mamá debía mil pesos

Una deuda de mil pesos fue la causa de que asesinaran a un niño, que era conocido como Fernandito, de tan solo 5 años, que fue sustraído de su casa para quedar como garantía del préstamo que había solicitado su madre.

Los hechos sucedieron en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México, donde los prestamistas eran conocidos de la mamá de Fernandito, quien presentaba una discapacidad.

A pesar de los intentos para interponer una denuncia y que los prestamistas le regresaran a su hijo, la madre no tuvo éxito.

“El domingo viene aquí (Los Reyes), no me atendieron, me mandaron a Neza, el lunes me presentó a Neza y me mandan a atención de la mujer”, aseguró Noemí Gómez, madre del menor.

Fue hasta que realizaron una protesta el martes afuera de la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en La Paz, que las autoridades aceleraron los trámites, incluso ya se realizó la prueba de ADN para corroborar la identidad.

Sin embargo, Fernandito fue localizado sin vida en una vecindad de la Colonia Ejidal El Pino, de acuerdo con reportes de la prensa nacional.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que fueron ingresados a un penal estatal a tres integrantes de una familia identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes son investigados por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición de Fernandito.

La dependencia explicó que las investigaciones establecieron que el pasado 28 de julio, las dos femeninas acudieron al domicilio de una mujer, madre del menor, ubicado en la Colonia Ejidal El Pino, supuestamente para cobrarle una deuda económica.

Agregó que dicha persona les indicó que no tenía dinero para saldar la deuda, por lo que las ahora detenidas habrían sustraído a un niño de cinco años, hijo de ésta y le dijeron que “no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía”.

Afirmó que la madre del menor de edad habría acudido en diferentes ocasiones al domicilio de estas personas con la intención de ver a su hijo, situación que no le habrían permitido los probables implicados. Por ello, el pasado 4 de agosto, denunció los hechos ante esta Fiscalía.

Destacó que en esa misma fecha, Policías de Investigación de la Fiscalía mexiquense junto con elementos de la Policía Municipal, se trasladaron a quienes ingresaron al domicilio ubicado en la misma colonia del domicilio de la víctima, en el municipio de La Paz, el cual era habitado por los probables implicados, donde fue hallado oculto el cuerpo sin vida del niño de 5 años en condiciones que establecen el presunto ocultamiento del mismo, por ello fueron detenidos Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”.

Sostuvo que tras la detención, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por delitos vinculados a la desaparición de persona así como la probable comisión de delitos diversos en agravio de la víctima y después los remitió ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, quien determinará su situación jurídica.

Apuntó que en tanto que se continúa con los actos de investigación para determinar las causas de muerte del menor.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR