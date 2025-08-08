Crece percepción de inseguridad en Los Cabos y La Paz

En las dos principales ciudades de Baja California Sur que encabeza Víctor Manuel Castro, Los Cabos y La Paz, la percepción de inseguridad creció 45.7 y 32 por ciento, respectivamente, durante el segundo trimestre de este año, comparado con el mismo periodo anterior.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, 36 por ciento de la población de Los Cabos mayor de 18 años consideró que se siente inseguro de vivir en esta ciudad. La cifra es 45.7 por ciento más en este indicador, ya que entre enero y marzo, el porcentaje de quienes dijeron tener miedo fue de 24.7.

De igual forma, en La Paz, la capital de la entidad, durante el segundo trimestre del presente año 36.7 por ciento de la población mayor de edad dijo sentirse inseguro, lo que significa un aumento de 32 por ciento, comparado con los primeros tres meses, cuando el indicador estaba en 27.8.

El Dato: La senadora del PAN, Susana Zatarain, indicó el pasado martes que pidió al titular de la SSPC, Omar Garcia Harfuch, que aplique una estrategia especial en BCS.

Las cifras del Inegi coinciden con una tendencia al alza en el delito de homicidio durante el primer semestre de este año en ambas ciudades, consideradas como dos de los más importantes destinos turísticos del país.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en La Paz, en los primeros seis meses de 2024 sólo se abrieron dos carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra fue de seis, lo que implica un aumento de 200 por ciento.

En Los Cabos, de enero a junio de 2024 se iniciaron tres averiguaciones previas por este delito, cifra que llegó a cinco en mismo lapso del presente año, por lo que el alza fue de 66 por ciento.

El pasado jueves, sujetos desconocidos robaron mercancía con valor aproximado de 11 millones de pesos de la joyería Pandora, en Plaza Galarías, en La Paz.

6 policías de Los Cabos fueron detenidos por desaparición de 2 jóvenes

Una empleada del establecimiento aseguró que recibió llamadas telefónicas con amenazas, en las que le dijeron que entregara un lote de joyas a conductores de dos taxis de aplicación que fueron enviados con ese fin, pues de lo contrario ella y su familia tendrían consecuencias

Ese mismo día, la Procuraduría General de Baja California Sur (PGJE) informó que fueron detenidos seis elementos de la Policía Municipal de Los Cabos, por su presunta participación en la desaparición forzada de dos jóvenes.

De acuerdo con medios locales, los aprehendidos, quienes eran integrantes de la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) de la corporación local, están involucrados en la desaparición de Xandro Jesús Torres Procopio, de 17 años de edad y Pablo Figueroa Martínez, de 21, jóvenes que fueron vistos por última vez el pasado 26 de junio, luego de ser interceptados por un comando armado.

En el transcurso de 2025 se han presentado al menos tres jornadas de violencia con quema de camiones y negocios, asaltos y asesinatos, con afectaciones en varias regiones de Baja California Sur.

Una de las más intensas fue el pasado 23 de junio, cuando en poco más de 24 horas fueron asesinadas nueve personas en distintos eventos registrados en La Paz y en Comondú y Loreto.

Ese día se registraron varios enfrentamientos entre civiles armados, los cuales iniciaron en La Paz y se extendieron durante la tarde y la noche a varios municipios del norte de la entidad.

Como parte de esta ola violenta, hombres armados agredieron a dos integrantes de la Agencia de Investigación Criminal de la PGJE; uno de ellos, Mario Quezada, líder de Grupo de Operaciones Especiales, murió en el lugar, así como un agresor.

El crimen de alto impacto que más ha conmocionado a la sociedad en la últimas semana fue el asesinato, el 25 de julio, del empresario marisquero Jorge Chávez, atacado por hombres armados a las 15:25 horas en pleno centro de La Paz.

El crimen provocó indignación en redes sociales, donde decenas de ciudadanos señalaron que la víctima era una persona honesta que daba trabajo a cerca de 200 familias, y que días antes le había comentado a sus cercanos que lo estaban presionando para que pagara derecho de piso.

El miércoles de la semana pasada, un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida en una vivienda de Puerto Adolfo López Mateos, en de Comondú, mientras que otra persona del sexo masculino fue herido de bala en La Paz.

El gobernador Castro Cosío, reconoció que en algunas regiones de la entidad se ha recrudecido la violencia.