Muere vocero juvenil de MC por bala perdida tras conflicto vial en Guadalajara

El vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano (MC) en Tlajomulco de Zúñiga, Adrián Salinas Vázquez, murió al ser víctima colateral de una agresión derivada de un conflicto vial en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con las primeras versiones, los conductores de un automóvil y un camión de pasajeros comenzaron a discutir. El conflicto se prolongó por varias cuadras sobre la lateral de la avenida Mariano Otero, a la altura de la colonia Jardines del Bosque en Guadalajara.

Al llegar a al cruce con la avenida Las Rosas, el conductor del automóvil bajó y disparó una vez con un arma de fuego, directamente hacia la ventanilla del chofer. Sin embargo, la bala impactó de manera directa en la cabeza de Adrián Salinas Vázquez, quien subía por los escalones de la unidad.

El joven, de aproximadamente 30 años de edad, falleció de manera instantánea en el lugar el 28 de mayo de 2026. Tras el disparo, el agresor huyó a bordo de su vehículo con rumbo hacia la avenida López Mateos.

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación por homicidio intencional y comenzó a analizar las cámaras de seguridad de la zona para identificar al sospechoso y el vehículo en el que viajaba.

Condenan la muerte de Adrián Salinas Vázquez en Guadalajara

Tras la muerte de Adrián Salinas Vázquez, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó el hecho y lo calificó como un producto de la intolerancia en un “altercado vial”.

Además, envió sus condolencias a la familia y aseguró que las corporaciones de seguridad del estado ya se encontraban desplegando operativos para localizar al responsable.

“Hoy en un altercado vial falleció Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco de Zúñiga. Condenamos este hecho y les aseguro que vamos a dar con el responsable. A sus familiares mi más sentido pésame y nuestra absoluta solidaridad”, indicó Pablo Lemus en la red social X.

Hoy en un altercado vial falleció Adrián Salinas Vázquez, vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco de Zúñiga.

Condenamos este hecho y les aseguro que vamos a dar con el responsable.

A sus familiares mi más sentido pésame y nuestra absoluta solidaridad. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 29, 2026

La dirigencia y los militantes del partido también lamentaron la pérdida del joven, a quien recordaron como alguien “lleno de sueños, de esperanza y de amor por su comunidad”.

A raíz de la tragedia, el partido pospuso eventos agendados para esa tarde y guardó un minuto de silencio en memoria de su vocero juvenil que falleció en Guadalajara.

Con profunda tristeza me entero del fallecimiento de Adrián Salinas Vázquez, un joven comprometido con su comunidad, de firmes ideales y causas que siempre defendió.



Su activismo y compromiso nos harán mucha falta en nuestro Movimiento, donde se desempeñaba como vocero de… pic.twitter.com/0EtMmu6b7r — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) May 29, 2026

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JVR