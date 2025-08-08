Informó Gobernador de la entidad

Gobierno de Michoacán y FBI colaboran por la profesionalización policial

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán recibe capacitación por parte de agentes del Buró Federal de Investigaciones, para fortalecer las labores operativas, de inteligencia e investigación en el combate a la incidencia delictiva

El Gobernador constitucional de Michoacán.
El Gobernador constitucional de Michoacán. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán recibe capacitación por parte de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos de América, para fortalecer las labores operativas, de inteligencia e investigación en el combate a la incidencia delictiva, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“El Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil es fundamental para preservar la seguridad de las y los michoacanos y hacerle frente a grupos delincuenciales”, destacó el mandatario michoacano.

En este sentido, explicó que el Gobierno estatal invirtió cerca de 8 millones de pesos en la adquisición de equipo de última tecnología para mejorar las capacidades de los policías que forman parte de este agrupamiento.

TE RECOMENDAMOS:
La Gobernadora de Guerrero junto a los funcionarios federales.
Encuentro en la Base Naval del Puerto

Firme respaldo a Guerrero: Gobernadora Evelyn Salgado se reúne con Harfuch y titular de Marina en Acapulco

Destacó las acciones de cooperación entre los gobiernos de Michoacán y de Estados Unidos, para fortalecer las corporaciones de seguridad estatales en las tareas de combate al delito.

Además, resaltó el apoyo decidido por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para reforzar la seguridad del estado como es la Estrategia Nacional contra la Extorsión, entre otros rubros para la reconstrucción del tejido social, donde de manera permanente participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ramírez Bedolla resaltó que la coordinación es pieza clave para continuar con la implementación de la estrategia de seguridad y reforzar los conocimientos de los elementos policiales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Operativo conjunto permitió la captura de “El Toluco” en Acapulco.
Refuerzan operativos contra extorsión

Detienen a ‘El Toluco’, presunto líder de grupo extorsionador ‘Los Toluqueños’