Tarjeta Rosa Guanajuato: ¿Quiénes todavía pueden INSCRIBIRSE en agosto de 2025?

Estas mujeres aún se pueden inscribir al programa Tarjeta Rosa de Guanajuato.

La Tarjeta Rosa es uno de los programas que ha impulsado la actual administración de Guanajuato, encabezada por la gobernadora Libia Dennise García, con el objetivo de seguir priorizando el bienestar de las mujeres, alineado con objetivos compartidos con el Gobierno federal.

Como parte de esta visión en favor de las mujeres guanajuatenses, se ha impulsado el programa Tarjeta Rosa, un beneficio con el cual las ciudadanas de este estado pueden acceder a un apoyo económico y beneficios para apoyar su salud y bienestar.

¡Tu Tarjeta Rosa tiene sorpresas que te van a encantar! 🩷✨



Accede a servicios médicos 🩺, asesoría legal 👩‍⚖️, apoyo en casa 🛠️, auxilio vial 🛞 y respaldo en momentos difíciles 🕊️.



Llama al 55 95 589 376 o entra desde tu app de Tarjeta Rosa pic.twitter.com/iGIqdAdiOr — Secretaría del Nuevo Comienzo (@comienzogente) June 16, 2025

Ahora que llegamos a agosto y se cumplió la mitad del año, algunas personas se preguntan si aún es posible inscribirse al programa Tarjeta Rosa de Guanajuato y recibir los beneficios. Esto es lo que sabemos.

¿Aún puedo inscribirme a Tarjeta Rosa Guanajuato en agosto 2025?

El programa Tarjeta Rosa comenzó su nuevo ciclo en enero de 2025, por lo que muchas mujeres ya han gozado de los beneficios de este programa durante ocho meses. Pero ¿aún se admiten nuevas beneficiarias?

¡Los #BeneficiosAdicionales de tu Tarjeta Rosa 🪪 cuidan de ti y tu familia! 🩷



Comunícate al 55-95-589-376, ten a la mano tu folio de registro y código postal para realizar la solicitud. También están disponibles a un clic 📲 a través de tu app Tarjeta Rosa. pic.twitter.com/4CWd4ebCmc — Secretaría del Nuevo Comienzo (@comienzogente) July 19, 2025

La respuesta es que sí. De acuerdo con el gobierno de Guanajuato, el programa Tarjeta Rosa admite inscripciones a lo largo de todo el año, sin ningún plazo en específico. Por lo que no importa si es enero, noviembre o los 31 días de agosto: siempre te puedes inscribir.

Para ello, recuerda que puedes hacerlo de forma presencial a través de los Centros Nuevo Comienzo, ubicados a lo largo y ancho del estado de Guanajuato, o en línea a través del sitio web App Tarjeta Rosa.

Así es la inscripción al programa Tarjeta Rosa de Guanajuato. ı Foto: Captura de pantalla

Para completar el registro, recuerda que necesitarás:

Identificación oficial con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, INE

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Acta de nacimiento de una hija o hijo

Recuerda que el programa va dirigido a mujeres de entre 25 y 45 años que sean madres.

am