Tarjeta Rosa Guanajuato: ¿Quiénes todavía pueden INSCRIBIRSE en agosto de 2025?

La Tarjeta Rosa es uno de los programas que ha impulsado la actual administración de Guanajuato, encabezada por la gobernadora Libia Dennise García, con el objetivo de seguir priorizando el bienestar de las mujeres, alineado con objetivos compartidos con el Gobierno federal.
Como parte de esta visión en favor de las mujeres guanajuatenses, se ha impulsado el programa Tarjeta Rosa, un beneficio con el cual las ciudadanas de este estado pueden acceder a un apoyo económico y beneficios para apoyar su salud y bienestar.
Ahora que llegamos a agosto y se cumplió la mitad del año, algunas personas se preguntan si aún es posible inscribirse al programa Tarjeta Rosa de Guanajuato y recibir los beneficios. Esto es lo que sabemos.
¿Aún puedo inscribirme a Tarjeta Rosa Guanajuato en agosto 2025?
El programa Tarjeta Rosa comenzó su nuevo ciclo en enero de 2025, por lo que muchas mujeres ya han gozado de los beneficios de este programa durante ocho meses. Pero ¿aún se admiten nuevas beneficiarias?
La respuesta es que sí. De acuerdo con el gobierno de Guanajuato, el programa Tarjeta Rosa admite inscripciones a lo largo de todo el año, sin ningún plazo en específico. Por lo que no importa si es enero, noviembre o los 31 días de agosto: siempre te puedes inscribir.
Para ello, recuerda que puedes hacerlo de forma presencial a través de los Centros Nuevo Comienzo, ubicados a lo largo y ancho del estado de Guanajuato, o en línea a través del sitio web App Tarjeta Rosa.
Para completar el registro, recuerda que necesitarás:
- Identificación oficial con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, INE
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
- Acta de nacimiento de una hija o hijo
Recuerda que el programa va dirigido a mujeres de entre 25 y 45 años que sean madres.
am