Refuerza compromiso con la Sierra

Gobierno de Maru Campos trabaja en combatir el rezago histórico en la Sierra Tarahumara

La gobernadora Maru Campos reafirma su compromiso de saldar la deuda histórica con la Sierra Tarahumara con estrategias como “Juntos por la Sierra” y MediChihuahua

La Gobernadora Maru Campos se dirige a los chihuahuenses para refrendar su compromiso con los pueblos originarios. Foto: Gobierno Chihuahua
La Razón Online

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto, la gobernadora Maru Campos reafirma su compromiso de trabajar hasta el límite de sus fuerzas y capacidades, para contrarrestar el rezago histórico entre los pueblos originarios de Chihuahua.

Desde el inicio de su administración la mandataria ha implementado programas y estrategias para dignificar a las comunidades indígenas.

La administración de Maru Campos implementa programas interinstitucionales para combatir el rezago en la Sierra Tarahumara. ı Foto: Gobierno Chihuahua

Juntos por la Sierra” es el ejemplo de las acciones interinstitucionales implementadas por el Gobierno del Estado, para llevar drenaje y electricidad a las zonas más vulnerables y remotas, además de construir y rehabilitar caminos, reactivar centros de atención para niñas y niños, y mejorar las viviendas a quienes más lo necesitan.

A dicho programa se suman NutriChihuahua y MediChihuahua, iniciativas que han combatido la desnutrición en las comunidades indígenas, y han acercado la atención médica gratuita y de calidad por primera vez a las zonas más remotas de la entidad.

El Gobierno de Chihuahua trabaja en saldar una deuda histórica con los pueblos originarios de la entidad. ı Foto: Gobierno Chihuahua

Gobierno del Estado asumió la misión de enfrentar el rezago histórico, y con acciones muy puntuales, decirle a las personas de la Sierra Tarahumara que no están solos, y que nuestro Gobierno tiene la voluntad de ayudarlos en sus necesidades”, expresó Maru Campos.

Exhortó hoy más que nunca a las y los chihuahuenses a confiar en sus instituciones y, ante dificultades como lo ha sido la presencia del sarampión que ha afectado a estos grupos vulnerables, exhortó a colaborar para erradicar esta enfermedad mediante la vacunación.

“Como Gobernadora, reafirmo mi compromiso de trabajar hasta el límite de mis fuerzas y capacidades por la Sierra Tarahumara”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

