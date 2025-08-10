Sinaloa celebra Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones

Gobernador Rubén Rocha Moya impulsa la Rodada y Carrera por la Paz para fomentar vida saludable y prevenir adicciones.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, y con el deporte como herramienta para prevenir adicciones y concientizar sobre los riesgos del consumo de sustancias nocivas, fomentando alternativas sanas, recreativas y un estilo de vida saludable, el gobernador Rubén Rocha Moya dio el banderazo de arranque en Culiacán de la Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones Altata Rush 2025, que reunió a más de mil participantes entre ciclistas, corredores y patinadores.

En esta jornada recreativa y de cohesión social con jóvenes sinaloenses, el mandatario estatal invitó a ser parte de la transformación social que el país necesita.

El gobernador Rubén Rocha Moya da el banderazo de salida en Culiacán. ı Foto: Gobierno Sinaloa

“Son rodadas, carrera, caminata y patinaje con la idea de promover la seguridad y la paz”, señaló el gobernador Rocha, quien destacó esta iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para prevenir adicciones entre jóvenes, fomentar la integración social y crear comunidades más seguras y felices. La actividad se realizó de manera simultánea en todo el país.

Acompañado de la secretaria de Bienestar María Inés Pérez Corral, el titular del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Gerardo López, y el alcalde de Navolato, Jorge Bojórquez Berrelleza, el evento fue respaldado por la Secretaría de Seguridad Pública, impulsando una movilidad activa, segura y sostenible que prioriza al peatón, promueve entornos más humanos y apoya a los restauranteros de Altata, generando derrama económica.

Ciclistas y corredores avanzan hacia Altata durante la jornada deportiva contra las adicciones. ı Foto: Gobierno Sinaloa

En la jornada participaron 780 ciclistas, quienes recorrieron 63 kilómetros hasta Altata, así como 180 corredores y 48 patinadores que completaron 15 kilómetros desde la comunidad Valdéz Montoya hacia ese destino turístico.

Para incentivar la participación, se rifaron 10 premios de 10 mil pesos, 37 bicicletas (22 grandes, 15 medianas) y 10 triciclos, además de un viaje a Surutato, Badiraguato, con cabaña incluida.

La seguridad estuvo a cargo de un operativo especial integrado por corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, cuerpos de auxilio y voluntarios.

am