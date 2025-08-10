Tribunal obliga a tres periodistas a ofrecer disculpa pública a Layda Sansores

En un nuevo caso de acciones contra la libertad de expresión en Campeche, tres periodistas fueron obligados por el Tribunal Electoral del estado a ofrecer disculpa pública a la gobernadora de la entidad, Layda Sansores San Román, por considerar que incurrieron en violencia política digital hacia ella.

Los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, integrantes de “La Barra Noticias” que se difunde por las plataformas de Youtube y Facebook, acataron la resolución del órgano de justicia electoral campechano.

“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la gobernadora constitucional del estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, dijeron uno a uno los periodistas en el video publicado en redes sociales.

Los periodistas campechanos apelaron la sentencia del Tribunal estatal, sin embargo, los magistrados de la Sala Especializada de Xalapa, Veracruz, confirmó la sentencia favorable a la gobernadora de Campeche, por lo cual tuvieron que acatar la sanción.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche ı Foto: larazondemexico

No es la primera vez que la mandataria morenista recurre a los tribunales para evitar que los periodistas difundan, a través de los medios de comunicación y redes, se difundan ciertos contenidos en su contra.

En fecha reciente, dos juezas de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenaron al periodista Jorge González Valdez y al periódico Tribuna no publicar contenido sobre la gobernadora, además que deberán tener un censor gubernamental que revise y apruebe las publicaciones.

A finales de julio, la jueza Edelmira Jaqueline Cervera, del Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del estado, ordenó al medio digital Tribuna de Campeche entregar en un plazo de 48 horas, el nombre y los datos del community manager de las redes sociales de esa plataforma para someter las publicaciones a un censor judicial.

La medida cautelar fue justificada con el argumento de que se verificará el contenido subido a redes sociales por parte de Tribuna, para supervisar si hay o no publicaciones sobre Layda Sansores. De no acatarse, la Organización Editorial del Sureste, razón social del medio, deberá pagar una multa de 5 mil 657 pesos.

LMCT