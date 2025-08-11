Primer fin de semana de la Fenapo 2025 deja derrama histórica en San Luis Potosí

Registra afluencia récord

Durante el primer fin de semana de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 se alcanzó una derrama económica histórica superior a los 2 mil 500 millones de pesos consolidando al evento como el más importante del país.

En la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Fenapo continúa posicionando a San Luis Potosí como referente nacional en turismo, cultura y entretenimiento.

Turistas nacionales e internacionales visitan San Luis Potosí para la Fenapo. ı Foto: Cortesía

El domingo, más de 200 unidades turísticas entre camiones y furgonetas arribaron a la capital potosina fortaleciendo el flujo de visitantes nacionales e internacionales y dinamizando sectores como hotelería, gastronomía, comercio local, transporte y servicios turísticos.

Esta afluencia récord refleja el alcance y proyección que el Estado ha logrado gracias a la estrategia integral de promoción y organización.

La variada oferta cultural, artística y deportiva, que incluye conciertos gratuitos, exposiciones ganaderas, actividades familiares y atracciones de talla internacional, ratifica que es un evento sin límites en diversión y beneficios para todas las familias potosinas.

Fanáticos de Marilyn Manson durante su presentación en la Fenapo. ı Foto: Cortesía

