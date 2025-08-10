Marilyn Manson pone a San Luis Potosí en el epicentro de la música internacional

Marilyn Manson durante su presentación en la FENAPO.

Con un éxito rotundo y un ambiente como nunca se había vivido la Feria Nacional Potosina, ante la presencia de más de 203 mil asistentes en El Foro, según cifras oficiales de Protección Civil, la noche de este domingo Marilyn Manson, el artista más emblemático del rock industrial, se presentó sin límites ante sus fervientes seguidores, que una a una corearon sus rolas en una noche apoteósica.

Al concierto llegaron las y los fanáticos del artista, provenientes de toda la República Mexicana en un centenar de autobuses y otras tantas de camionetas turísticas, principalmente de Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Michoacán y otros.

Miles de fanáticos se dieron cita para escuchar a Marilyn Manson en la FENAPO. ı Foto: Cortesía

Gracias a la intervención del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, pudo concretarse la presentación, totalmente gratuita, de Marilyn Manson, que ha presentado su gira “One Assassination Under God Tour” en Zurich, Milán, Múnich, Berlín, Ámsterdam y Londres, entre otros.

En San Luis Potosí reafirmó su icónica estética, rebelde y oscura, ante lo que los miles de asistentes enloquecieron al salir e interpretar “Nod if you Understand”, “Disposable Teens”, “Angel with the Scabbed Wings” “Tourniquet”, “Meet Me in Purgatory”, “This Is the New Shit”, entre otras.

Marilyn Manson. ı Foto: Cortesía

En punto de las nueve de la noche, Marilyn Manson hizo su extravagante aparición, en un marco de luces rojas y humo, con las que la noche se prendió al punto del éxtasis.

La llegada de 400 mil visitantes tan solo este domingo al recinto ferial reactivó la economía del evento y de todo San Luis Potosí, al incrementarse la actividad turística.

Más de 203 mil asistentes disfrutaron de Marilyn Manson en vivo. ı Foto: Cortesía

