Balacera en Uriangato deja una mujer herida

Momento en que sicarios disparan afuera de un bar, el domingo.

Este lunes se dio a conocer que en la noche del domingo se reportó una balacera afuera de un bar, en el municipio de Uriangato, Guanajuato, que dejó como saldo una mujer herida.

El Gobierno de la demarcación desmintió las versiones que se difundieron en medios digitales y redes sociales desde el mismo domingo, en el sentido de que durante el ataque perdieron la vida ocho personas.

En un comunicado, la autoridad municipal informó que a las 20:00 horas del domingo se recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Emiliano Zapata, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal y Protección Civil acudieron de inmediato al lugar.

Al llegar encontraron a una mujer herida por arma de fuego, por lo que fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica, y no se tuvo conocimiento ni evidencia de decesos.

“Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la información verificada. Invitamos a los medios de comunicación a consultar y difundir únicamente datos confirmados por las fuentes oficiales, para evitar la propagación de rumores que generan alarma e incertidumbre”, señaló el Gobierno de Uriangato.

En videos que circularon en redes sociales se observa que tres individuos con armas largas bajan de una camioneta de doble cabina color blanca y se aproximan al establecimiento para disparar desde el exterior contra quienes se encontraban ahí, y enseguida huir.