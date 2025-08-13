¿Hay desabasto de gasolina en el Nuevo León? Esto sabemos

Se ha reportado un desabasto de combustible en el Área Metropolitana de Monterrey, afectando principalmente a los municipios de Apodaca, San Nicolás y Santa Catarina, donde varias gasolineras han tenido que ‘cerrar’ debido a la falta de suministro.

Esta situación obliga a automovilistas a buscar combustible en otros puntos de la ciudad. El problema ha generado largas filas en las pocas estaciones que todavía cuentan con disponibilidad.

Trabajadores de algunas gasolineras informaron a medios locales que esperan recibir cargamentos de gasolina Magna durante el transcurso de los próximos días, aunque sin confirmar horarios ni cantidades específicas.

Por su parte usuarios afectados señalaron en redes sociales que la situación comenzó hace algunos días y que, con el paso del tiempo, cada vez son más las estaciones afectadas, lo que ha complicado el abastecimiento para los conductores.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento sobre las causas del desabasto ni han proporcionado un estimado para normalizar el suministro en la zona metropolitana de Monterrey.

Algunos automovilistas afectados afirman que las pocas gasolineras que aún tienen abasto de gasolina es por ‘preferencia’, a lo cual dicen sentirse rezagados pues tienen que manejar bastante para poder tener un poco de gasolina en sus tanques.

