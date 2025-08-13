Juez exonera a mando de Hermosillo por redada

En la imagen ilustrativa, una persona detenida con esposas en las manos

Un juez determinó no vincular a proceso a el exdirector de la policía municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos y a cinco elementos de dicha corporación.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sonora, los señalados fueron imputados por la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de privación ilegal de la libertad equiparada, así como abuso de autoridad.

Lo anterior ocurrido el pasado 21 de mayo de 2025, cuando se realizó un traslado masivo de personas en aparente situación de calle, sin su consentimiento, de la ciudad de Hermosillo a diferentes puntos del Sur del Estado, esto contemporáneo a las Fiestas del Pitic.

La Fiscalía acusó que aunque se presentaron ante el Juez datos de prueba para acreditar que dicho traslado no se realizó al amparo de ningún programa de carácter social impulsado por el municipio, los datos de prueba fueron desestimados por el Juez Carlos Omar Montoya Cárdenas, quien determinó la no vinculación de los imputados a proceso.

“Existe informe de autoridad rendido por la Directora General del Sistema DIF del municipio de Hermosillo, quien afirmó que dicha dependencia no fue la encargada de realizar el programa “Camino a casa” los días 21 y 22 de mayo de año 2025; mismo que consiste en trasladar a personas en situación de calle a su ciudad de origen ”, explicó la fiscalía.

La fiscalía aclaró que si bien respeta la resolución del juez, no la comparte y con datos de prueba que no fueron admitidos en audiencia, insistirá en la pretensión punitiva del Estado, para que estos hechos no queden impunes.

