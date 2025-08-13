Tormenta deja afectaciones en 7 municipios del Edomex

Personal de Ecatepec, en una de las zonas afectadas, ayer





La fuerte lluvia que cayó durante la noche del lunes y la madrugada de ayer provocó diversas afectaciones, especialmente inundaciones de distinta magnitud, en al menos siete municipios del oriente del Estado de México.

En la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Tlalnepantla, una barda colapsó y cayó sobre tres inmuebles, sin que se reportaran víctimas, aunque los moradores de las viviendas fueron desalojados, con objeto de revisar las condiciones de las mismas.

El Dato: El pasado lunes, el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, presentó la actualización del Atlas de Riesgo de los 25 municipios de la entidad.

Protección Civil de Tlalnepantla informó que, debido a la intensa lluvia, se reblandeció el suelo arenoso, lo que provocó un deslizamiento que comprimió la estructura de la barda, misma que terminó colapsada. Una de las viviendas afectadas por el desplome tenía techo de lámina, por lo que sufrió daños significativos al caerle encima parte de la estructura de concreto.

Las autoridades señalaron que los habitantes de esta casa fueron trasladados a una unidad médica para su valoración, además de que se pidió a los de las otras dos viviendas acudir al refugio temporal Karol Wojtyla, en el deportivo Cri Cri, mientras se evalúan las condiciones en que quedaron las construcciones.

La precipitación pluvial también provocó inundaciones de consideración en las avenidas Prolongación Hidalgo, La Presa y Río de los Remedios, y en un bajopuente de la calzada Mario Colín, en la citada demarcación.

26 fenómenos naturales contempla el nuevo Atlas de Riesgo del Edomex

En Nezahualcóyotl, el Gobierno municipal informó que se contabilizaron 312 casas afectadas, ocho árboles caídos y dos autos dañados por la precipitación pluvial del martes.

En la colonia Agua Azul, vecinos reportaron inundaciones severas en calles y viviendas, al grado de que en algunas zonas el nivel del agua rebasó los 70 centímetros, lo que impidió que muchas personas fueran al trabajo o a la escuela. Con botas de hule, algunos habitantes del lugar cerraron vialidades para evitar que los autos pasaran y provocaran olas que inundaran más las casas.

Varias calles aledañas al cruce de Laguna de San Cristóbal y Lago Guanacacha quedaron totalmente inundadas, lo que hizo imposible que los pobladores salieran a realizar sus actividades.

Carlos Rosales, habitante del lugar, compartió con La Razón que, desde muy temprano, varios vecinos hicieron reiterados llamados de auxilio al número de emergencias 911 y al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcóyotl, pero las autoridades municipales nunca llegaron a prestar auxilio.

Lamentó que, en su momento, el alcalde de Morena, Adolfo Cerqueda, pidió el voto de los ciudadanos para lograr su reelección, pero una vez confirmado en el cargo, ya no se preocupa por atender a los vecinos ni por tener el drenaje de la demarcación en buenas condiciones.

En tanto, en la calle San Esteban de la colonia Vicente Villada, el nivel del agua subió tanto, que tapó por completo a los autos que intentaron circular por ahí o que estaban estacionados, mientras que las banquetas desaparecieron.

Las calles de la colonia Agua Azul, en Nezahualcóyotl, totalmente inundadas Fotos›Especial

La fuerte lluvia también provocó afectaciones en diversas colonias de los municipios de Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y La Paz.

En el inicio de la autopista México-Puebla, en La Paz, se reportó una anegación que rebasó el metro de altura, lo que provocó que el tránsito por esa vía de acceso a la Ciudad de México fuera muy lento en ambos sentidos.

En Ecatepec se registraron encharcamientos en varias colonias, entre ellas Villa de Guadalupe Xalostoc, Granjas Valle de Guadalupe y La Estrella, además de que se desbordó el Gran Canal, a la altura de la colonia Altavilla.

A través de videos subidos a redes sociales, habitantes de la zona pidieron ayuda a las autoridades ante la inundación de sus casas y mencionaron que la Comisión Nacional del Agua cerró las compuertas, por lo que el agua se salió del cauce y se metió a las viviendas.

En el poblado de Santo Tomás Chiconautla, una persona fue arrastrada por el agua, por lo que tuvo que ser apoyada por dos hombres que se encontraban cerca, según se aprecia en un video que circuló en redes sociales.

De igual forma, el servicio de la línea 4 del Mexibús fue suspendido debido a un encharcamiento severo en la Avenida Nacional, lo que hizo que decenas de pasajeros se quedaran varados en varias de las estaciones de la red de transporte.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec informó que se realizaron recorridos preventivos para identificar riesgos, como cables caídos, árboles con peligro de desplome y estructuras inestables, mientras que personal de Tránsito realizó cortes viales en avenidas inundadas.