Campeche: a juicio exdiputado guinda, por apoyar policías

El exdiputado federal de Morena, José Luis Flores Pacheco, en San Lázaro, en enero de 2021.

El exdiputado federal de Morena, José Luis Flores Pacheco, fue vinculado ayer a proceso penal por presuntamente robar documentación perteneciente a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche en marzo de 2024, durante una protesta callejera que realizaban policías estatales.

De acuerdo con medios locales, tras una audiencia que duró cinco horas, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del exlegislador, quien enfrentará su juicio en libertad.

El impartidor de justicia le impuso al ahora procesado las medidas cautelares de no salir del estado de Campeche sin autorización y acudir de manera obligatoria a firmar periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares.

TE RECOMENDAMOS: Vecinos escucharon los disparos Matan a balazos a director de un Cereso en Veracruz

El Tip: En 2024, policías estatales realizaron un paro de labores, que duró tres meses, en protesta por malos tratos y falta de equipo de protección para realizar su labor.

En varias ocasiones, Flores Pacheco ha sido criticado públicamente por la gobernadora Layda Sansores San Román, por apoyar a los policías que han sido despedidos como represalia por el movimiento del año pasado, en el que se pedía la renuncia de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez.

En entrevista con el diario digital Animal Político en abril del año pasado, el exlegislador morenista denunció que la gobernadora de Campeche ha violado la ley y los derechos humanos de los policías estatales al amenazarlos, intimidarlos, acusarlos sin pruebas y no respetar el debido proceso en los procedimientos iniciados en su contra.

100 policías estatales han sido despedidos sin indemnización en Campeche

“No le gustan las personas que luchan por sus derechos, no le gustan las personas que ejercen su libertad de expresión, no es tolerante, es prepotente”, señaló Flores Pacheco en aquella ocasión.

El pleito entre Sansores y el exlegislador comenzó desde 2022, cuando la mandataria lo calificó como “un traidor de casa”, y exhibió supuestas conversaciones entre él y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en las que el morenista ofrece al líder priista información del partido guinda a cambio de alguna ayuda económica.