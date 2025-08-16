Fiscalía de Guerrero detiene a dos personas relacionadas con ataque a Ministerio Público en Acapulco

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), detuvo a dos personas relacionadas con el ataque armado contra la Agencia del Ministerio Público del sector de Barrios Históricos, en el municipio de Acapulco, registrado el pasado 29 de julio.

Alejandro “N” y Betzaida “N” fueron detenidos durante una operación encabezada por la FGE y en la que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Las corporaciones federales y estatales ejecutaron una orden de aprehensión en contra de ambas personas por su presunta responsabilidad en los delitos de daños a la propiedad, en agravio de la institución de procuración de justicia, homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de una agente del ministerio público y un policía de investigación ministerial, así como por robo de vehículo, en perjuicio de un ciudadano.

Alejandro “N” y Betzaida “N” serían presuntos integrantes de una célula delictiva que opera en la zona, relacionada con actividades delictivas como distribución de droga y “halconeo”.

Los imputados serán puestos a disposición de la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, quien determinará su situación jurídica.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirma su compromiso con la ciudadanía, actuando con firmeza y en estrecha coordinación interinstitucional con las autoridades de seguridad, para garantizar la paz y tranquilidad de las y los guerrerenses”, añadió la institución en un comunicado.

📍#FGEGuerrero detiene a dos personas relacionadas con la agresión a instalaciones del Ministerio Público en... Publicado por Fiscalía General del Estado de Guerrero en Sábado, 16 de agosto de 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr