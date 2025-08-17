Reportan asesinato de ocho policías comunitarios en Ayutla, Guerrero

Se ha reportado que la noche del sábado pasado, alrededor de las 22:30 horas, se habría registrado un ataque armado en contra de ocho policías, en el municipio de Ayutla, Guerrero.
Según los primeros reportes, los policías habrían sido sorprendidos por un grupo de hombres armados que abrió fuego en la zona, lo cual culminó en su fallecimiento.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, fueron al menos ocho integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) habrían perdido la vida durante la emboscada.
Mara Lezama y SECIHTI anuncian creación de la Universidad Nacional ‘Rosario Castellanos’ en Quintana Roo
“La Honorable Casa de los Pueblos de Ayutla de los Libres lamenta profundamente el sensible fallecimiento de los Policías Comunitarios caídos el día de ayer. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amistades y a toda la comunidad, reconociendo su entrega y servicio en favor de la seguridad y el bienestar del pueblo”, expresó la cuenta del municipio.
Los cuerpos de los supuestos policías comunitarios habrían sido velados y sepultados el domingo en la comunidad de El Cortijo. Reportes locales señalan que la ceremonia incluyó una misa de cuerpo presente y un homenaje en la cancha municipal, donde se habrían colocado los ocho ataúdes.
Por su parte, la comunidad de El Cortijo compartió a través de redes sociales, las condolencias hacían las familias de los policías asesinados, además de un video en el que les llaman “Héroes de nuestro Pueblo El Cortijo”.
“En El Cortijo, Gro. recordamos a nuestros héroes que dieron su vida por el pueblo. Su valentía y honor vivirán siempre en nuestra memoria”, se lee en una publicación.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT