Generador de violencia

Cae líder de Los Motonetos en Chiapas

El detenido es presunto responsable de los delitos de motín y atentados contra la paz y la integridad

El presunto responsable, en imagen difundida por la Fiscalía de Chiapas, ayer
El presunto responsable, en imagen difundida por la Fiscalía de Chiapas, ayer
Alan Gallegos

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó de la detención de Domingo “N”, uno de los principales líderes del grupo delictivo conocido como Los Motonetos, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, como presunto responsable de los delitos de motín y atentados contra la paz y la integridad.

Al detenido se le atribuye participación en los hechos registrados el 5 de marzo de 2024, en el ejido El Pinar, municipio de San Cristóbal de Las Casas, cuando él y otros individuos dañaron tuberías de agua ubicadas en el manantial conocido como Taza de Agua, infraestructura que abastecía a la comunidad antes citada y a diversas colonias de San Cristóbal de Las Casas.

Además, Domingo “N” y los otros señalados realizaron disparos con armas de fuego, con lo que generaron temor entre los habitantes, como medida de presión para exigir la liberación de uno de los dirigentes de Los Motonetos, identificado como Pablo “N”. El cabecilla, fundador de este grupo delictivo, actualmente está recluido en un penal de Chiapas.

“Según las investigaciones, dichas conductas fueron cometidas en repetidas ocasiones, ya que los implicados se reunían en el cerro, desde donde efectuaban disparos al aire para atemorizar a los pobladores”, informó la Fiscalía.

El presunto generador de violencia fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal-Bochil, en donde se definirá su situación jurídica.

