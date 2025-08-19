Incautan 2 mil bombas caseras en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el titular de la SSP estatal, Carlos Oseguera Cortés, en conferencia de prensa, ayer.

El titular de la Secretaría de Seguridad Publica de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, informó ayer que en lo que va de este año se han asegurado, en la región de Tierra Caliente, dos mil 601 artefactos explosivos improvisados.

Durante la conferencia de prensa semanal del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario indicó que el decomiso de estos artefactos artesanales ha permitido que el número de fallecidos y lesionados se reduzca de manera significativa en caminos y terracerías de zonas apartadas del estado.

El Dato: El titular de la SSP de Michoacán indicó que la Guardia Civil cuenta con con equipo antidrones y un helicóptero artillado, para recorrer las zonas conflictivas de la entidad.

Mencionó también que del 1 de enero a la fecha se han incautado 480 máquinas tragamonedas, como parte de la estrategia antiextorsión, y han sido inhabilitadas 19 cámaras conocidas como “parásitas”, que fueron colocadas en diversas partes de la región por grupos de la delincuencia organizada, como parte de las labores de halconeo.

Al hacer un balance de los logros alcanzados en el combate a la delincuencia en Tierra Caliente, apuntó: “Han sido aseguradas 372 personas, 174 vinculadas a células delictivas, y 28 extranjeros, ademas de 359 armas largas y 39 cortas, 72 mil municiones, tres mil kilogramos de metanfetamina y nueve mil plantas de marihuana, mientras que cuatro laboratorios han sido destruidos”.

En su oportunidad, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó los logros de la estrategia de seguridad, sobre todo en la región que rodea a Apatzingán, la cual, dijo, está dando resultados, y un ejemplo de ello es que el precio del limón se mantiene estable.

19 cámaras del crimen organizado han sido desactivadas en Apatzingán

“Hay un despliegue importante en la zona, hemos tenido un número considerable de detenciones y seguimos fortaleciendo el programa antiextorsión”, expuso en su conferencia el mandatario.

En este contexto, ayer se dio a conocer que José Antonio Cruz Medina, cercano al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, fue nombrado coordinador general de Fiscalías de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

De acuerdo con un comunicado, el fiscal general, Carlos Torres Piña, pidió al nuevo coordinador general trabajar con empeño en el fortalecimiento de todas las áreas operativas de la Fiscalía General de Michoacán y a servir con entrega a la población del estado.

La FGE-Michoacán indicó que el nombramiento de José Antonio Cruz refleja el inicio de una estrategia de depuración y fortalecimiento institucional del órgano autónomo, tras la reciente llegada de Torres Piña a su titularidad.

Tras darse a conocer el nombramiento del nuevo coordinador general, el gobernador aseguró que habrá mejoras en la procuración de justicia y destacó la gran experiencia que tiene Cruz Medina en materia de investigación.

“Es una persona que tiene las cartas credenciales por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, y su integración a la Fiscalía viene a reforzarla”, enfatizó.