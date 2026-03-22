Baja California se posiciona entre primeros lugares en generación de empleo formal: Marina del Pilar

Al centro, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Baja California se posicionó entre las entidades con mayor generación de empleo formal en el país durante el primer bimestre de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Durante los meses de enero y febrero, Baja California sumó 19 mil 999 nuevos puestos de trabajo afiliados al IMSS, fortaleciendo así su dinamismo económico y consolidándose como un destino atractivo para la inversión.

Baja California se posiciona en cuarto lugar en generación de empleo formal en el primer bimestre de 2026. ı Foto: Cortesía

La mandataria estatal indicó que, de acuerdo con información del IMSS, Baja California se coloca en el cuarto lugar en generación de empleo formal, posicionándose entre las entidades con mayor dinamismo laboral.

El total de empleos registrados en el país durante los primeros meses del año alcanzó los 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados , la cifra más alta para un mes de febrero y la quinta más alta registrada en cualquier mes, señalaron autoridades federales.

El desempeño de Baja California refleja el fortalecimiento de su economía, impulsado por políticas públicas orientadas a la atracción de inversiones, el desarrollo industrial y el respaldo a los sectores productivos, lo que permite generar mayores oportunidades para las y los trabajadores.

Marina del Pilar destacó que este crecimiento refleja la fortaleza económica del estado y su papel clave en la generación de oportunidades laborales, consolidando a Baja California como un referente en el mercado laboral nacional.

cehr